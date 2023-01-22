Найбільший Місяць за тисячу років: супутник Землі наблизиться до планети на дуже мінімальну відстань

Місяць досягне перигею своєї орбіти на відстані 356 570 км від центру Землі.

У ніч проти 22 січня Місяць наблизиться до Землі на мінімальну відстань.

Про це повідомляє Timeanddate.

Орбіта Місяця, що обертається довкола Землі, не є ідеальним колом, а має еліптичну форму.

Через це відстань між Місяцем та Землею змінюється протягом місяця.

Зауважимо, що точка на орбіті Місяця, що найближче до Землі, називається перигеєм, а найдальша точка – апогеєм.

Якщо перигей або апогей збігаються з молодиком або повним місяцем, коли Земля, Місяць і Сонце знаходяться на одній лінії, найближча або найдальша відстань Місяця від Землі стає ще довшою. Це призводить до так званих супермісяців та мікромісяців, коли Місяць знаходиться особливо близько чи далеко від планети.

Цікаво, що Місяць опиниться на відстані 356568 км від Землі. Востаннє він знаходився так близько до нашої планети у 1030 році. При цьому бачити величезний Місяць жителі Землі не зможуть, тому що молодик — це нібито невидима фаза супутника Землі: Місяць зникає з поля видимості на кілька днів.

Нагадаємо, що цей молодик означає початок китайського Нового року за місячним календарем.

А наступного разу Місяць буде так близько до Землі лише за 345 років.

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Наступний місячний місяць обіцяє бути дуже подієвим, а наступний рік Чорного Водяного кролика, можливо, дасть фору минулим періодам.

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