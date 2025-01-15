Найбільший страх арахнофоба: в Австралії виявили три види найсмертоноснішого павука (фото)

Виявилося, що найбільші і найнебезпечніші павуки Австралії належать до трьох різних видів.
Австралія, відома своїми смертоносними тваринами, тепер має нових представників цього списку. Дослідники виявили, що сіднейський воронковий павук представлений в трьох різних видах, кожен з яких має свою географію.
Про це повідомило видання IFLScience.
Ці павуки, відомі своїм смертельним укусом, раніше вважались одним видом з широким поширенням. Однак, нове дослідження виявило істотні відмінності між ними.
Дослідники з Австралійського парку рептилій, зокрема Кейн Крістіан, провели детальне порівняння, виявивши, що найбільші і найнебезпечніші павуки Австралії належать до трьох різних видів. Вони отримали наступні назви:
- Ньюкаслський лійковий павук (Atrax christenseni), найбільший із трьох видів, що зустрічається недалеко від Ньюкасла.
- Південносіднейський воронковий павук (Atrax montanus), поширений на південь від Сіднея.
- Оригінальний сіднейський воронковий павук (Atrax robustus), який мешкає в самій області Сіднея.
"З огляду на культовий характер цього виду, більшість досліджень зосереджено на властивостях отрути, а не на таксономічних чи морфологічних характеристиках павуків. Протиотруту для цього виду було розроблено 1981 року, і відтоді не було смертельних випадків. Команда вважає, що виділення видів може призвести до більш ефективних протиотрут для кожного виду в майбутньому", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчені виявили, що Амазонка колись текла в протилежному напрямку.
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