Найбільший страх арахнофоба: в Австралії виявили три види найсмертоноснішого павука (фото)

Австралія, відома своїми смертоносними тваринами, тепер має нових представників цього списку. Дослідники виявили, що сіднейський воронковий павук представлений в трьох різних видах, кожен з яких має свою географію.

Про це повідомило видання IFLScience.

Ці павуки, відомі своїм смертельним укусом, раніше вважались одним видом з широким поширенням. Однак, нове дослідження виявило істотні відмінності між ними.

Дослідники з Австралійського парку рептилій, зокрема Кейн Крістіан, провели детальне порівняння, виявивши, що найбільші і найнебезпечніші павуки Австралії належать до трьох різних видів. Вони отримали наступні назви:

Ньюкаслський лійковий павук (Atrax christenseni), найбільший із трьох видів, що зустрічається недалеко від Ньюкасла.

Південносіднейський воронковий павук (Atrax montanus), поширений на південь від Сіднея.

Оригінальний сіднейський воронковий павук (Atrax robustus), який мешкає в самій області Сіднея.

Сіднейський воронкоподібний павук. Фото: Кейн Крістенсен

"З огляду на культовий характер цього виду, більшість досліджень зосереджено на властивостях отрути, а не на таксономічних чи морфологічних характеристиках павуків. Протиотруту для цього виду було розроблено 1981 року, і відтоді не було смертельних випадків. Команда вважає, що виділення видів може призвести до більш ефективних протиотрут для кожного виду в майбутньому", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчені виявили, що Амазонка колись текла в протилежному напрямку.

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