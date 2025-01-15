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Найбільший страх арахнофоба: в Австралії виявили три види найсмертоноснішого павука (фото)

Найбільший страх арахнофоба: в Австралії виявили три види найсмертоноснішого павука (фото)

Сіднейський воронкоподібний павук. Фото: Рамон Маскорд

Виявилося, що найбільші і найнебезпечніші павуки Австралії належать до трьох різних видів.

Австралія, відома своїми смертоносними тваринами, тепер має нових представників цього списку. Дослідники виявили, що сіднейський воронковий павук представлений в трьох різних видах, кожен з яких має свою географію.

Про це повідомило видання IFLScience.

Ці павуки, відомі своїм смертельним укусом, раніше вважались одним видом з широким поширенням. Однак, нове дослідження виявило істотні відмінності між ними.

Дослідники з Австралійського парку рептилій, зокрема Кейн Крістіан, провели детальне порівняння, виявивши, що найбільші і найнебезпечніші павуки Австралії належать до трьох різних видів. Вони отримали наступні назви:

  • Ньюкаслський лійковий павук (Atrax christenseni), найбільший із трьох видів, що зустрічається недалеко від Ньюкасла.
  • Південносіднейський воронковий павук (Atrax montanus), поширений на південь від Сіднея.
  • Оригінальний сіднейський воронковий павук (Atrax robustus), який мешкає в самій області Сіднея.
Сіднейський воронкоподібний павук. Фото: Кейн Крістенсен / ©
Сіднейський воронкоподібний павук. Фото: Кейн Крістенсен

"З огляду на культовий характер цього виду, більшість досліджень зосереджено на властивостях отрути, а не на таксономічних чи морфологічних характеристиках павуків. Протиотруту для цього виду було розроблено 1981 року, і відтоді не було смертельних випадків. Команда вважає, що виділення видів може призвести до більш ефективних протиотрут для кожного виду в майбутньому", — йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, вчені виявили, що Амазонка колись текла в протилежному напрямку.

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