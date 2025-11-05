- Дата публікації
Найбільшій жабі у світі загрожує зникнення: як виживає гігант, розміром з кішку
Найбільша амфібія у світі може досягати розмірів домашньої кішки та вражає унікальною турботою про потомство, але при цьому не вміє квакати.
У званні «найбільша жаба у світі» беззаперечно перемагає голіафова жаба (Conraua goliath). Ця амфібія, що мешкає у тропічних лісах Центральної Африки, є справжнім гігантом. Дорослі особини можуть важити від 2,7 до 3,3 кілограма, а якщо розпрямити її ноги, довжина сягає 75 сантиметрів — це приблизно дорівнює розміру домашньої кішки.
Про це пише IFLScience.
Гігантські розміри та унікальна поведінка
Голіафова жаба мешкає у Камеруні та Екваторіальній Гвінеї, де вона живе поблизу великих, швидкоплинних річок і струмків. Ці жаби унікальні не лише своїми розмірами, але й тим, що вони не мають голосового мішка, тому не здатні квакати, як більшість їхніх родичів. Голіафи досить мовчазні, хоча дослідники припускають, що вони можуть видавати певні шуми, схожі на свист.
Вражальною є і їхня батьківська поведінка. У 2019 році вчені виявили, що самці голіафових жаб будують невеликі ставки й для цього використовують каміння, знайдене вздовж берега річок. Це слугує безпечним притулком для ікри та пуголовків, адже захищає їх від швидкої течії та хижаків.
На думку вчених, саме ця здатність будувати гнізда з великих і важких предметів пояснює їхні гігантські розміри.
«Оскільки будівництво гнізда, принаймні в деяких випадках, вимагає видалення великих і важких предметів, ми припускаємо, що цього можуть досягти лише жаби пристойного розміру, що, можливо, пояснює унікальний розмір виду», — зазначається у дослідженні.
Попри те, що голіафові жаби існують на Землі близько 250 мільйонів років, наразі вони вважаються видом зі скорочуваною популяцією, якому загрожує зникнення. Основною загрозою є діяльність людини, забруднення та втрата середовища проживання через сільське господарство, а також полювання, оскільки м’ясо цих гігантів історично є популярним харчовим продуктом.
Дивовижні факти про жаб, які мало кому відомі
Жаби — дивовижні амфібії, які використовують унікальні механізми для виживання та полювання. Ось найцікавіші факти, про які роз розповів YouTube-канал «Цікаві факти»:
Маскування та шкіра. Шкіра жаб є не лише органом дихання, але й хамелеоном: деякі види можуть змінювати її колір, аби максимально злитися з оточенням. У воді жаби дихають виключно шкірою, а на суші — легенями. Крім того, жаби не п’ють воду ротом, а вбирають її всією поверхнею тіла.
Унікальне ковтання. Жаби не мають можливості жувати. Вони завжди ковтають здобич цілою, а у цьому процесі їм допомагають… очі. Під час ковтання жаба втягує очні яблука всередину, створюючи додатковий тиск, який проштовхує їжу далі в горло.
Стрибки та язик. Жаби — неперевершені стрибуни. Вони можуть долати відстань, у багато разів більшу за довжину власного тіла. Вони полюють, використовуючи свій довгий і липкий язик, який працює з надзвичайною швидкістю.
Незвичайні властивості слизу. Деякі види жаб виробляють слиз, який має сильні антибіотичні властивості, що допомагає їм залишатися стійкими до інфекцій у вологому середовищі.
Сплячка у льоду. Дивовижна здатність лісових жаб (Rana sylvatica): під час зимової сплячки вони можуть повністю заморожуватися. У їхньому тілі припиняється дихання та серцебиття, а органи захищає висока концентрація глюкози, що діє як природний антифриз. При настанні тепла жаба «розморожується» і повертається до життя.
Нагадаємо, один з видів жаб має цікавий механізм виживання, завдяки якому ці тварини стають «золотими» лише на два дні на рік. Самці азійських ропух змінюють свій колір із коричневого на яскраво-жовтий під час шлюбного періоду, але реакція самок на цей «маскарад» їх зовсім не хвилює.