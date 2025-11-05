Найбільшій жабі у світі загрожує зникнення: як виживає гігант, розміром з кішку

Популяція жаб-голіафів скорочується / © скриншот з відео

У званні «найбільша жаба у світі» беззаперечно перемагає голіафова жаба (Conraua goliath). Ця амфібія, що мешкає у тропічних лісах Центральної Африки, є справжнім гігантом. Дорослі особини можуть важити від 2,7 до 3,3 кілограма, а якщо розпрямити її ноги, довжина сягає 75 сантиметрів — це приблизно дорівнює розміру домашньої кішки.

Гігантські розміри та унікальна поведінка

Голіафова жаба мешкає у Камеруні та Екваторіальній Гвінеї, де вона живе поблизу великих, швидкоплинних річок і струмків. Ці жаби унікальні не лише своїми розмірами, але й тим, що вони не мають голосового мішка, тому не здатні квакати, як більшість їхніх родичів. Голіафи досить мовчазні, хоча дослідники припускають, що вони можуть видавати певні шуми, схожі на свист.

Вражальною є і їхня батьківська поведінка. У 2019 році вчені виявили, що самці голіафових жаб будують невеликі ставки й для цього використовують каміння, знайдене вздовж берега річок. Це слугує безпечним притулком для ікри та пуголовків, адже захищає їх від швидкої течії та хижаків.

Вага жаб-голіафів сягає 3,3 кг / © скриншот з відео

На думку вчених, саме ця здатність будувати гнізда з великих і важких предметів пояснює їхні гігантські розміри.

«Оскільки будівництво гнізда, принаймні в деяких випадках, вимагає видалення великих і важких предметів, ми припускаємо, що цього можуть досягти лише жаби пристойного розміру, що, можливо, пояснює унікальний розмір виду», — зазначається у дослідженні.

Попри те, що голіафові жаби існують на Землі близько 250 мільйонів років, наразі вони вважаються видом зі скорочуваною популяцією, якому загрожує зникнення. Основною загрозою є діяльність людини, забруднення та втрата середовища проживання через сільське господарство, а також полювання, оскільки м’ясо цих гігантів історично є популярним харчовим продуктом.

У довжину жаби-голіафи можуть вирости до 75 см / © скриншот з відео

Дивовижні факти про жаб, які мало кому відомі

Жаби — дивовижні амфібії, які використовують унікальні механізми для виживання та полювання. Ось найцікавіші факти, про які роз розповів YouTube-канал «Цікаві факти»:

Маскування та шкіра . Шкіра жаб є не лише органом дихання, але й хамелеоном: деякі види можуть змінювати її колір, аби максимально злитися з оточенням. У воді жаби дихають виключно шкірою, а на суші — легенями. Крім того, жаби не п’ють воду ротом, а вбирають її всією поверхнею тіла.

Унікальне ковтання . Жаби не мають можливості жувати. Вони завжди ковтають здобич цілою, а у цьому процесі їм допомагають… очі. Під час ковтання жаба втягує очні яблука всередину, створюючи додатковий тиск, який проштовхує їжу далі в горло.

Стрибки та язик . Жаби — неперевершені стрибуни. Вони можуть долати відстань, у багато разів більшу за довжину власного тіла. Вони полюють, використовуючи свій довгий і липкий язик, який працює з надзвичайною швидкістю.

Незвичайні властивості слизу . Деякі види жаб виробляють слиз, який має сильні антибіотичні властивості, що допомагає їм залишатися стійкими до інфекцій у вологому середовищі.

Сплячка у льоду. Дивовижна здатність лісових жаб (Rana sylvatica): під час зимової сплячки вони можуть повністю заморожуватися. У їхньому тілі припиняється дихання та серцебиття, а органи захищає висока концентрація глюкози, що діє як природний антифриз. При настанні тепла жаба «розморожується» і повертається до життя.

Жаби проковтують здобич цілком, а зуби використовують не для жування, а лише для утримання жертви / © скриншот з відео

Нагадаємо, один з видів жаб має цікавий механізм виживання, завдяки якому ці тварини стають «золотими» лише на два дні на рік. Самці азійських ропух змінюють свій колір із коричневого на яскраво-жовтий під час шлюбного періоду, але реакція самок на цей «маскарад» їх зовсім не хвилює.