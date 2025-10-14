Найбільший безпілотний транспортний літак у світі створять у Китаї (фото)

Найбільший безпілотний транспортний літак створять у Китаї / © Twitter

Китайська корпорація Shaanxi Aircraft Corporation продемонструвала на Другій міжнародній конференції з розвитку низьковисотної авіації модель нового безпілотного транспортного літака, яка одразу привернула увагу експертів,

Про це стало відомо з допису у Х Rupprecht Deino.

За технічними характеристиками, представленими на виставковому стенді, цей апарат є справжнім гігантом:

Довжина: 35 метрів.

Розмах крил: 38 метрів.

Максимальна злітна вага: понад 60 тонн.

Корисне навантаження: 20 тонн.

Завдяки таким параметрам китайська розробка значно перевершує існуючі західні безпілотні аналоги, такі як Pelican Cargo. Висока вантажопідйомність у поєднанні з великою дальністю польоту (4500 км) дозволить літаку виконувати міжрегіональні перевезення великогабаритних вантажів у повністю автоматичному режимі.

Відсутність традиційної кабіни пілотів дозволила суттєво збільшити довжину транспортного відсіку. Це дає можливість розміщувати всередині великі контейнери або навіть військову техніку, наприклад, бойові машини ZBD-03.

