Найбільший обман Сонячної системи: вчені виявили розпечену магму там, де мала бути вічна крига

Два крижаних гіганта Сонячної системи виявились «гарячими штучками» зсередини

Реклама

Уран і Нептун можуть виявитися зовсім не крижаними гігантами, як науковці вважали протягом багатьох десятиліть. У надрах цих планет замість замерзлої води та аміаку ймовірно ховаються гігантські океани розпеченої магми.

Про це пише видання Gizmodo.

Застарілі теорії та нові дослідження

Більшість сучасних знань про ці дві найвіддаленіші планети базується лише на одному прольоті космічного апарату Voyager 2 у вісімдесятих роках. Довгий час панувала гіпотеза, що обидва світи мають щільну атмосферу з водню та гелію. Під нею нібито ховається гігантська мантія з льоду та тверде кам’яне ядро.

Реклама

Однак нове моделювання внутрішніх процесів цих планет повністю ламає класичну тришарову концепцію. Дослідники звернули увагу на об’єкти пояса Койпера, де колись сформувалися Уран і Нептун. Ці космічні тіла переважно складаються саме з каменю, а не з льоду, що ставить під сумнів традиційну теорію.

Океани магми замість льоду

Найбільш вірогідна модель вказує на те, що планети мають добре перемішаний океан магми з розчиненим воднем на дні. За умов екстремально високого тиску газоподібний водень здатний розчинятися в магмі, утворюючи однорідну рідину. Таке змішування ідеально пояснює унікальну щільність цих планет, яку раніше помилково приписували великій кількості льоду.

Тепер науковці пропонують перекласифікувати ці світи з «крижаних гігантів» на «гігантів із магматичним океаном». Хоча для офіційної зміни термінології знадобиться ще чимало часу та додаткових дискусій у науковій спільноті. Проте ці відкриття вже зараз допоможуть астрономам краще зрозуміти будову загадкових екзопланет у Чумацькому Шляху.

Нагадаємо, вчені виявили загадкову планету на відстані 50 світлових років від нас. Через приливне захоплення один бік екзопланети завжди освітлений світлом, а інша — перебуває у вічній темряві.

Реклама

Новини партнерів