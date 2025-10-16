Гренландія / © Associated Press

Гренландія, найбільший острів на планеті, зазнає помітних геологічних змін. Вчені з Технічного університету Данії спільно з фахівцями Лабораторії реактивного руху NASA виявили, що за останні 20 років острів зменшився в розмірах і змістився на північний захід приблизно на два сантиметри щороку.

Про це повідомило Iflscience.

Дослідження показало, що цей процес відбувається через тривале танення льодовикових щитів, яке почалося ще після завершення останнього льодовикового періоду близько 20 тисяч років тому. Коли лід тане, маса, що тисне на земну поверхню, поступово зменшується. Це знижує тиск на тектонічну плиту, на якій лежить Гренландія, і призводить до повільної деформації земної кори та глибинних порід.

За словами провідного автора дослідження, постдокторанта Технічного університету Данії та співробітника NASA Данджала Лонгфорса Берга, цей процес впливає на форму всієї суші. Одні ділянки острова розтягуються та піднімаються вгору, інші — навпаки, стискаються та опускаються. Саме тому зміни не є рівномірними, а рельєф Гренландії зазнає складних, «клаптикових» деформацій.

«Загалом це означає, що Гренландія стає трохи меншою, але це може змінитися в майбутньому через прискорення танення, яке ми спостерігаємо зараз. Лід, який розтанув за останні десятиліття, висунув Гренландію назовні та спричинив підняття, тому площа фактично стала більшою за цей період. Водночас ми бачимо рух у протилежному напрямку, де Гренландія піднімається та стискається через доісторичні зміни в крижаних масах, пов’язані з останнім льодовиковим періодом та його кінцем», — пояснив Берг.

Щоб виміряти ці рухи, команда проаналізувала дані з 58 GPS-станцій, розташованих уздовж узбережжя острова. Прилади фіксували зміни у висоті, переміщенні та деформації ґрунту протягом двох десятиліть. Отримані дані вчені поєднали з моделями довготривалих геологічних процесів, що охоплюють останні 26 тисяч років.

«Раніше не було таких точних вимірювань того, як зміщується Гренландія. Припускалося, що Гренландія розтягується переважно через динаміку, спричинену таненням льоду в останні роки. Але, на наш подив, ми також виявили великі ділянки, де Гренландія „стискається“ або „стискається“ через ці рухи», — зазначив Берг.

