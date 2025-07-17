Найбільший шматок Марса на Землі продано за карколомну суму: що відомо про артефакт

Марсіанський метеорит вагою майже 25 кгбув знайдений у Сахарі / © Фото з відкритих джерел

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Найбільший шматок Марса, знайдений на Землі, був проданий на аукціоні за приголомшливу суму — близько 5,3 мільйона доларів. Цей унікальний камінь вагою приблизно 24,5 кг став частиною аукціону природної історії Sotheby’s, де також були представлені скелет динозавра та місячний метеорит.

Про це повідомляє Popular Science.

Вважається, що цей метеорит був відірваний від поверхні Марса внаслідок зіткнення з астероїдом. Потім шматок Червоної планети подолав понад 225 мільйонів кілометрів до Землі і нарешті впав у пустелі Сахара. Його виявив мисливець за метеоритами в Нігері у листопаді 2023 року. Дослідження цього небесного каменю показало, падіння, ймовірно, сталося в останні роки.

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Цей червоно-коричнево-сірий камінь приблизно на 70% більший за наступний за величиною шматок Марса, коли-небудь знайдений на нашій планеті. За даними Sotheby’s, він також становить майже 7% усього марсіанського матеріалу, що наразі перебуває на Землі.

Кассандра Хаттон, віце-голова відділу науки та природної історії Sotheby’s, підтвердила, що цей марсіанський метеорит дійсно походить з Червоної планети. Його хімічний склад порівнювали з марсіанськими каменями, виявленими у 1967 році, коли космічний зонд Viking приземлився на Марсі.

Офіційне дослідження показало, що проданий камінь є олівін-мікрогаброїтовим шерготитом — типом марсіанської породи, що утворилася внаслідок повільного охолодження магми на Марсі. За оцінками Sotheby’s, з понад 77 000 офіційно визнаних метеоритів, виявлених на Землі, лише близько 400 є марсіанськими.

«Немає справжньої заміни „наземній перевірці“, і марсіанські метеорити представляють єдині відомі зразки з цієї планети», — зазначив Ральф Харві, геохімік, який вивчає планетарні матеріали в Університеті Кейс Вестерн.

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Він також додав, що збір зразків з будь-якого планетарного тіла за межами Землі є складним завданням через технології, науку та фінансування, і це було зроблено лише близько десятка разів, що робить цей матеріал надзвичайно цінним.

Нагадаємо, на Марсі виявили незвичайні кристали, коли Curiosity випадково розтрощив камінь. Виявлений елемент є важливим для утворення ключових амінокислот для білків, які є основою органічного життя.