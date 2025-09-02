Найбільший сонячний телескоп уперше показав петлі в короні Сонця

Спалах Сонця / © NSO / AURA / NSF

Найпотужніший у світі сонячний телескоп імені Денієла Іноуї, розташований на Гаваях, уперше надав зображення сонячного спалаху з деталізацією, що дозволила чітко розгледіти окремі петлі в сонячній короні. Йдеться про дугоподібні плазмові структури, які утворюються під дією магнітних полів Сонця та відіграють ключову роль у формуванні спалахів.

Відповідне дослідження опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters.

Проривом стало для вивчення процесів, які запускають найпотужніші спалахи класу X. Астрономи змогли зафіксувати не лише середні за розміром петлі шириною близько 48 кілометрів, а й найтонші — завширшки лише 21 кілометр. Раніше такі дрібні структури розрізнити із Землі було неможливо.

Науковці пояснюють, що поява корональних петель пов’язана з процесом розриву та повторного з’єднання магнітних ліній. Цей механізм лежить в основі вибухових явищ на Сонці, коли вивільняється колосальна кількість енергії. Завдяки новим спостереженням дослідники отримали можливість безпосередньо відстежити етапи цього процесу.

Подібні відкриття мають практичне значення для прогнозування космічної погоди. Адже потужні сонячні спалахи здатні впливати на роботу супутників, систем зв’язку та навіть енергетичні мережі на Землі.

Раніше вчені вже неодноразово фіксували рекордні викиди на Сонці. Наприклад, у 2023 році один із найсильніших спалахів класу X не спричинив коронарного викиду, а тому обійшовся без наслідків для Землі. Іншого разу протягом лише доби було зафіксовано три потужні події, одна з яких стала рекордною для поточного сонячного циклу. У лютому минулого року подібний спалах спричинив настільки сильний викид плазми, що радіозв’язок над півднем Тихого океану зник на цілу годину.

