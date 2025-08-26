Ганімед / © NASA

Темна матерія — це невидима субстанція, яка, за підрахунками астрофізиків, становить близько 85% усієї маси Всесвіту. Саме її гравітація не дозволяє галактикам розлітатися, однак безпосередньо зафіксувати ці частинки наразі не вдалося. Пошуки ведуться у спеціальних підземних детекторах, та поки що безрезультатно.

Про це повідомило видання newscientist.com.

Фізик Вільям Дерокко з Університету Мериленду запропонував інший, значно масштабніший підхід: використати найбільший супутник Юпітера — Ганімед. Його товстий шар криги може виступати своєрідним детектором. Науковець припускає, що надважкі частинки темної матерії, врізаючись у поверхню зі значною швидкістю, залишають по собі глибокі тріщини та деформовані ділянки льоду. Такі структури можуть сягати рівня підповерхневого океану і навіть виносити назовні мінерали з його глибин.

Цю гіпотезу можна буде перевірити вже зовсім скоро. До системи Юпітера прямують одразу дві місії — американська Europa Clipper від NASA та європейська JUICE від ESA. Обидва апарати оснащені потужними радарами, здатними «просвічувати» крізь крижаний покрив і створювати детальні карти рельєфу. Дерокко пропонує науковим командам уважніше придивитися до загадкових кратерів на Ганімеді, які можуть виявитися своєрідними «відбитками» темної матерії.

Астрофізики зустріли ідею з обережним оптимізмом. За словами Бредлі Кавано з Університету Кантабрії, підхід здається цікавим і перспективним, проте гіпотеза про надважкі частинки темної матерії все ще залишається неперевіреним припущенням.

Чи стане Ганімед ключем до розгадки природи темної матерії, стане відомо лише після того, як на Землю надійдуть перші детальні знімки його поверхні.

