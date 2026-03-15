Найбільший у своїй ері: вчені виявили гігантського тиранозавра

Cкам'янілість являє собою близького родича тиранозавра / © Associated Press

У США археологи виявили останки предка тиранозавра. Його вік оцінюють у 74 мільйони років, що відносить цього гігантського тиранозавра до пізнього кампанського ярусу. Тобто, він був значно старшим, ніж більшість інших тиранозаврів, які з’явилися вже наприкінці ери динозаврів.

Про це пише Science Alert.

Гомілкова кістка не тільки схожа за формою, її довжина становить 84% від довжини і 78% від ширини гомілкової кістки найбільшого з відомих примірників тиранозавра — майже повного скелета на ім’я Сью. На цій підставі вчені оцінили вагу особини в 4700 кілограмів. Тобто, він важив приблизно стільки, скільки особливо міцний самець африканського саванного слона.

Хоча це навряд чи становить половину маси найбільших тиранозавридів, це найбільший тиранозавр, виявлений у цю епоху.

«Гіпотеза південного походження робить перевірене пророцтво щодо палеонтологічного літопису: якщо тиранозавр еволюціонував у південній частині Північної Америки, подальше вивчення палеонтологічного літопису повинно виявити інші свідчення раннього походження тиранозаврів у південній Ларамідії», — заявили вчені.

Водночас незрозумілим залишається місце цього динозавра на генеалогічному дереві, оскільки поки що вчені розкопали лише одну кістку.

Нагадаємо, на території стоянки Каррерас-Пампа дослідники виявили майже 18 тисяч окремих слідів, залишених динозаврами приблизно 70 мільйонів років тому.