Найбільший у Європі скарб злитків залізного віку: вчені зробили сенсаційне відкриття (фото)

У Боснії і Герцеговині археологи натрапили на неймовірну знахідку — у річці Сава в Босанській Посавині виявили сотні стародавніх залізних злитків. Їм понад дві тисячі років, і дослідники вже називають відкриття найбільшим такого типу в Європі.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Ці злитки мали незвичну біпірамідальну форму та слугували сировиною для ковальських майстерень у пізньому залізному віці. З них виготовляли зброю та інструменти. Дослідники вважають, що скарб належить до періоду між культурою Ла-Тен і початком римської епохи, тобто до I–II століття до нашої ери.

Є версія, що вантаж затонув після річкової аварії або стихійного лиха й пролежав у мулі століттями. Першим на нього натрапив місцевий краєзнавець Пер Маткіч, який і забив на сполох. Після цього до розкопок долучилися професійні команди з Боснії та Хорватії.

Артефакти піднімають з дна, описують і поміщають у дистильовану воду, аби зберегти їх від подальшого руйнування. Дослідження хімічного складу металу допоможе зрозуміти, звідки він потрапив у регіон і які торгові шляхи існували понад два тисячоліття тому.

Вчені впевнені: це відкриття змінить уявлення про роль Босанської Посавини у стародавній торгівлі та економіці, а Сава постане не лише як річка, а як магістраль, що поєднувала народи й культури задовго до Римської імперії.

