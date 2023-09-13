Найближчі до Землі чорні діри вдесятеро ближче, ніж вважали раніше

Астрономи припускають існування чорних дір всього за 150 світлових років від Сонця.

Команда дослідників під керівництвом Стефано Торніаменті з Падуанського університету з’ясувала, що найближчі до Землі чорні діри можуть бути в скупченні зірок, яке розташоване на відстані близько 150 світлових років від Сонця.

Результати дослідження опубліковано в науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Науковці провели симуляції руху та еволюції зірок у Гіадах - скупченні зірок, видимому в сузір'ї Тільця. Результати цих симуляцій вони порівняли з фактичними спостереженнями, зробленими за допомогою космічного телескопа Gaia.

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Моделі, які найкраще узгоджувалися зі спостереженнями Гіад, мали дві або три чорні діри всередині цього скупчення, яке утворилося одночасно з однієї масивної хмари газу і пилу мільйони років тому. Тепер вони, можливо, блукають самотньо галактикою.

Ці чорні діри, безсумнівно, ближчі до Землі в десять разів від тих, які було відкрито навесні 2023 року.

Раніше найближчими до Землі чорними дірами називали Gaia BH1 і Gaia BH2, які були виявлені за допомогою космічного телескопа Gaia. BH1 розташована за 1560 світлових років від нашої планети у сузір'ї Змія, BH2 - на відстані 3800 світлових років у сузір'ї Центавра.

Нагадаємо, раніше було опубліковано першу в історії фотографію чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

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