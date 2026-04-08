Найболючіші укуси у світі: хто очолив рейтинг і чим вони небезпечні

Риба-камінь. Фото: SeanMack/CC BY 2.5

У світі тварин існують укуси й ужалення, які здатні спричиняти надзвичайно сильний біль — від комах до морських істот. Дослідники, які вивчають це явище, навіть створили спеціальні шкали та власним досвідом перевіряли силу таких відчуттів.

Про це повідомило видання BBC.

Жалкі тварини використовують складні хімічні механізми захисту або полювання. Їхня отрута може містити нейротоксини та речовини, що викликають запалення. Комахи вводять її через жало, тоді як кусачі види — наприклад, змії чи павуки — впорскують токсини через ікла.

Одним із найвідоміших досліджень у цій сфері став індекс болю від ужалень, створений американським ентомологом Джастіном Шмідтом. Він протестував укуси щонайменше 96 видів комах і розподілив їх за чотирма рівнями болю.

До четвертого рівня Шмідт відніс лише три види. Серед них — мураха-куля, яку ще називають «24-годинною» через тривалість болю після укусу. Також до цього рівня входять оса-птахоїд і оса-воїн. Для кожного укусу дослідник залишив детальні описи відчуттів, які підкреслюють інтенсивність болю.

Після смерті Шмідта у 2023 році тему продовжив дослідник і популяризатор природи Койот Петерсон. Він перевірив на собі укуси близько 30 видів і запропонував доповнити список найболючіших. Зокрема, до нього він відніс японського гігантського шершня та осу-ката. За його словами, укус шершня є коротким, але дуже інтенсивним, тоді як укус оси-ката може тривати годинами й супроводжуватися пошкодженням тканин.

Однак найсильніші больові реакції спостерігаються не лише після укусів комах. Серед морських істот особливо вирізняються медузи іруканджі. Їхній укус часто спочатку не відчувається, але через приблизно 20 хвилин може розвинутися синдром Іруканджі. Він супроводжується сильним болем, який описують як надзвичайно інтенсивний, а також рясним потовиділенням, блюванням, судомами та загальним погіршенням самопочуття.

За словами дослідниці медуз Лізи-Енн Гершвін, характерною ознакою цього синдрому є також сильне відчуття тривоги або приреченості. Попри тяжкі симптоми, більшість постраждалих зрештою одужують, а лікування здебільшого зводиться до застосування сильнодіючих знеболювальних.

Серед інших морських істот, які можуть спричиняти сильний біль, — кубомедузи, вогняні черв’яки та риба-камінь. Наприклад, контакт із кубомедузою викликає опіки та інтенсивні больові відчуття, а укол риби-каменя може супроводжуватися сильним набряком і болем, що триває до кількох діб.

Водночас фахівці підкреслюють: порівнювати біль від укусів різних видів складно, адже він залежить від індивідуальної реакції організму. Крім того, навмисні спроби перевірити такі укуси на собі пов’язані з високими ризиками для здоров’я, особливо у випадку з деякими морськими видами.

