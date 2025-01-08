Найцінніша кров у світі: вчені розповіли, як підковоподібні краби рятують людські життя

Підковоподібний краб, істота, чия кров має надзвичайну цінність, існує на планеті понад 445 мільйонів років. Хоча його часто помилково вважають крабом, насправді він належить до класу павукоподібних.

Про це повідомило видання IFL Science.

Ці тварини насправді не є крабами і не належать до ракоподібних, а є родичами павуків. Цей вид відомий своєю блакитною кров'ю, яка містить мідь, що надає їй унікального кольору. Їхня кров містить амебоцити, які здатні виявляти бактеріальні токсини з неймовірною чутливістю. Вчені використовують кров підковоподібних крабів для тестування вакцин, адже її здатність швидко реагувати на бактеріальні ендотоксини рятує мільйони життів. Завдяки цьому літр крові підковоподібних крабів коштує близько 15 000 доларів.

"Таке випробування має вирішальне значення, оскільки в іншому разі ми ризикуємо зараженням, яке може завдати шкоди або навіть стати смертельним для кожної людини, яка отримує конкретну вакцину", - йдеться в повідомленні.

Проте надмірний вилов, який передбачає забір крові з організму тварини, загрожує зменшенням популяції цього виду. Ба більше, науковці помітили, що самки гірше розмножуються після втрати крові, що ускладнює відновлення популяції. Тому на тлі скорочення кількості мечохвостів тривають пошуки альтернативних методів для тестування вакцин.

"Хоча комбайни беруть лише 30 відсотків їхньої крові, перш ніж повернути їх до океану, вважається, що від 10 до 30 відсотків підковоподібних крабів не виживають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчені пояснили, що відбудеться з тілом людини, яка померла на Місяці.

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