Найдавніше у світі кошеня шаблезубого тигра знайшли у вічній мерзлоті зі збереженим хутром – фото

Вчені зробили величезне відкриття, вперше в історії натрапивши на мумію шаблезубого тигра.

Про це пише Daily Star.

Молода тварина була знайдена замерзлою в Сибіру посеред вічної мерзлоти, тобто області Землі, яка залишається постійно нижче нуля протягом щонайменше двох років поспіль. Вважалося, що цей великий кіт пролежав там близько 35 000 років абсолютно недоторканим. Знайшовши його, вчені виявили, що хутро, тулуб і голова повністю збереглися – надзвичайно рідкісне явище, враховуючи вік тварини.

Кота знайшли 2020 року, але нові дослідження нарешті пролили світло на вид та історію тварини. Науковці вважають, що на момент смерті це було ще дитинча, оскільки у нього ще не виросли гострі зуби-бритви, властиві цьому виду.

Вчені натрапили на мумію шаблезубого тигра / Фото: Scientific Reports

Теоретично, на момент загибелі кішці було близько трьох тижнів. Експерти зазначили, що кішка мала декілька характерних особливостей, які сильно відрізняються від сучасних тигрів і левів, яких ми знаємо сьогодні. По-перше, ці коти були пристосовані до життя в холодному кліматі, а шаблеподібні зуби були особливо поширені під час льодовикового періоду. Вони мали великий ротовий отвір, більш округлу морду, маленькі вуха і товсту область шиї, що є загальними характеристиками тварин, які живуть у холодному кліматі.

Вчені натрапили на мумію шаблезубого тигра / Фото: Scientific Reports

Для різних видів шаблезубих були характерні різні адаптації. Цей вид жив у Євразії приблизно до 10 000 років тому, коли завершився останній льодовиковий період. Деякі тварини еволюціонували в інші гілки та види, а це означає, що їхні ознаки можуть зберегтися й донині. Однак шаблезубі є вимерлою еволюційною гілкою і не мають прямих нащадків. Вперше вони з'явилися на скам'янілостях 800 000 років тому.

Вчені вважають, що їхнє скорочення було зумовлене декількома причинами, серед яких зміна клімату, втручання людини та зменшення кількості здобичі. Найближча жива тварина до цих котів – хмарний леопард, дикий кіт, що мешкає в Гімалаях.

Нагадаємо, вчені відправили людську сперму в космос, щоб перевірити шанси на заселення Марса. Вони заглибилися у вивчення шансів на народження космічної дитини.

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