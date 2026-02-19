Найдавніші відомі предки людини мали чотири ока: у Китаї знайшли унікальні скам’янілості

Миллокунмінгіди. Фото: Сянтун Лей і Сіхан Чжан

Рідкісні знахідки з півдня Китаю показали: перші відомі хребетні мали не дві, а чотири очі. Йдеться про безщелепних риб віком 518 млн років, у яких виявили дві пари органів зору — бічні та розташовані по центру голови. Це відкриття допомагає зрозуміти, як формувалися складні системи зору й мозку у найдавніших предків людини.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Відкриття провела міжнародна група науковців, яка реконструювала анатомію древніх миллокунмінгідів. Дослідники вважають, що додаткова пара очей могла забезпечувати ширший огляд та допомагати уникати хижаків у небезпечних океанських екосистемах кембрію.

Під час вивчення двох видів — Haikouichthys ercaicunensis та іншого представника миллокунмінгідів — у скам’янілостях із Ченцзянського заповідника вчені виявили дві великі латеральні очниці та дві менші, розташовані між ними.

М’які тканини зазвичай майже не зберігаються, тому наявність одразу чотирьох очей стала рідкісною удачею. Команда підтвердила їхню структуру за допомогою мікроскопії та хімічного аналізу. За словами професора Юньнанського університету Пейюня Цуна, дослідники спершу вивчали великі очі, але були здивовані, коли між ними побачили ще одну повноцінну пару.

Менші очі, за висновками науковців, мали пігменти, чутливі до світла, і лінзи, здатні формувати зображення. Це свідчить, що додатковий зоровий орган був повноцінною частиною сенсорної системи ранніх хребетних.

У багатьох сучасних рептилій та амфібій досі зберігається «третє», або тім’яне око, тоді як у людей ця функція еволюціонувала у шишкоподібну залозу — органe, що сьогодні регулює цикли сну й виробляє мелатонін.

За словами дослідників, близько пів мільярда років тому попередник цієї залози виконував повноцінну зорову функцію. Згодом він зменшився, утратив здатність формувати зображення та набув сучасної ролі — регулятора сну.

Співавтор дослідження, доцент Брістольського університету Якоб Вінтер, зазначає, що відкриття змінює уявлення про ранню еволюцію хребетних: наші далекі предки виявилися значно більш зорово розвиненими, ніж вважалося.

Нагадаємо, скам’янілості з Юньсяня у Китаї показали, що предки сучасної людини з’явилися у Східній Азії близько 1,7 мільйона років тому. Це на 600 тисяч років раніше, ніж вважалося.