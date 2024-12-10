Найдавніший символ поклоніння: в Ізраїлі знайдено таємничу скульптуру

Цьому створінню люди поклонялися 35 тисяч років тому.

Дослідники виявили загадкову кам'яну скульптуру, що зображує черепаху, в печері Манот у Галілеї на півночі Ізраїлю, яка досі зберігає таємниці зародження людства.

Про це пише Daily Mail.

Фігура розміром близько 20 см та вагою 28 кг має характерні борозенки, схожі на візерунок на панцирі черепахи. За оцінками експертів, скульптуру вирізали з цілісного шматка каменю понад 35 000 років тому, а вік печери, де вона була знайдена, може становити понад 55 000 років. Оскільки черепахи здавна шанувалися як важливі "космічні символи", вчені вважають, що знайдена скульптура була символом поклоніння у стародавніх людей.

У цій же давній печері ще 2015 року дослідники знайшли череп віком 55 000 років, який став доказом того, що предки сучасної людини (homo sapiens) жили поряд із неандертальцями та навіть спарювалися з ними. Хоча обидва види жили одночасно, близько 40 тисяч років тому неандертальці вимерли, залишивши вченим загадку свого зникнення.

"Цілком можливо, що неандертальці вже поклонялися фігуркам черепах у межах племінних ритуалів. І перш ніж вони вимерли, цю практику перейняв homo sapiens", — зазначає видання.

Знайдену скульптуру ретельно досліджувала команда ізраїльських та американських вчених. Вони стверджують, що вік знахідки становить 35 000 років, а це означає, що її міг створити homo sapiens, а не неандерталець.

"Можливо, скульптура була тотемом або духовним символом. Її особливе розташування далеко від повсякденної метушні біля входу в печеру дозволяє припустити, що вона була об'єктом поклоніння", — розповів автор дослідження Омрі Барзилай з університету Хайфи.

У печері Манот, виявленої 2008 року, протягом тисяч років жили як неандертальці, так і предки сучасної людини. Тут можна побачити разючі сталактити та сталагміти — мінеральні відкладення, що утворилися з ґрунтових вод.

Череп, знайдений у печері Манот, продемонстрував свідчення схрещування неандертальця та людини розумної. Причому на фрагменті черепа чітко видно характерні риси кожного з двох видів.

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Череп був знайдений у житловому приміщенні неподалік входу, але тепер дослідники виявили велику печеру набагато глибше. Вони кажуть, що ця "таємна кімната" розташована в найглибшій і темній частині печери та, ймовірно, використовувалася як місце для зборів та ритуалів, які "зміцнювали соціальну згуртованість".

Саме там, глибоко під землею, у спеціальній ніші й було знайдено скульптуру черепахи, вирізану з доломітового валуна. Аналіз нанесених рукою стародавнього скульптора міток підтвердив, що це не природна ерозія, а сліди "антропогенного походження".

Експерти стверджують, що хоча скульптуру не можна назвати точною копією черепахи, її риси все ж таки впізнавані. Крім того, ця тварина історично була "космічним символом у різних культурах".

"У символіці майя панцир черепахи уособлює землю. Так само серед корінних народів Північної Америки вважалося, що світ був створений на спині черепахи. Черепаха має характерну форму тіла і відрізняється повільним рухом, що уособлює космос і символізує стійкість, міцність, силу у просторі та часі", – пояснили дослідники.

Крім того, печера, в якій було знайдено таємничу скульптуру, має природну акустику, сприятливу для великих зборів, а сліди деревної золи на сталагмітах дозволяють припустити, що люди, які жили тут, використовували смолоскипи для освітлення.

Нагадаємо, археологиня, яка займалася пошуками давно втраченої гробниці Клеопатри VII, зробила важливе відкриття у місці, яке, ймовірно, є останнім притулком легендарної цариці. Кетлін Мартінес, яка майже два десятиліття присвятила пошукам гробниці, знайшла статую, що може зображати справжнє обличчя Клеопатри, що царювала в 51-30 роках до нашої ери.

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