Найдавніший відомий алігатор пережив вимирання динозаврів: вчені розкрили, як йому це вдалося

Вчені знайшли рештки найдавнішого алігатора віком 66 мільйонів років / © Pixabay

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Американські палеонтологи виявили у центральному Колорадо скам’янілі кістки абсолютно нового виду рептилій віком близько 66 мільйонів років. Відкриття дозволяє науковцям краще зрозуміти еволюцію крокодилоподібних та їхню здатність адаптуватися до катастрофічних змін клімату.

Про це пише New Scientist.

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Спеціалісти ідентифікували унікальну знахідку як Mandrasuchus milleri, детально дослідивши рештки приблизно 15 різних особин цього виду. Ця двометрова істота виявилася найдавнішим відомим представником родини алігаторів, який масово розмножувався незабаром після руйнівного падіння астероїда та вимирання динозаврів.

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Секрет виживання після апокаліпсиса

Новий вид давніх рептилій нагадував дещо зменшену копію сучасного алігатора зі специфічною будовою щелеп. Тварина мала гострі передні зуби для захоплення здобичі, а також округлі задні, які ідеально підходили для розколювання панцирів молюсків. Саме така всеїдність, на думку вчених, допомогла цим хижакам вижити у світі, де звичні харчові ланцюги були повністю зруйновані.

Прісноводні середовища існування також надали цим тваринам надійний прихисток від глобального спустошення на планеті. Дослідниця з Денверського музею природи та науки Седі Шерман зазначає, що такий великий хижак не просто виживав, а справді процвітав після апокаліптичної події.

«Якщо ви не перебірливі у їжі, у вас набагато більше шансів пережити вимирання, чи не так?», — підкреслила науковиця.

Унікальні знахідки палеонтологів

Команда фахівців почала знаходити перші скам’янілості цього виду близько десятиліття тому на території місцевості Коррал-Блаффс. З того часу дослідники зібрали сотні кісток, зубів та кісткових пластин, що дозволило максимально детально вивчити анатомію тварини. Мікрокомп’ютерна томографія підтвердила наявність короткої та широкої морди, характерної для всієї підродини алігаторових.

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Аналіз викопного пилку та радіометричне датування вулканічного попелу показали, що найдавніші черепи належать періоду всього через 350 тисяч років після удару астероїда. Кілька скелетів Mandrasuchus milleri знайшли майже цілими, причому один з них перебував у залишках стародавньої нори. Вчені припускають, що саме здатність рити схованки остаточно захистила цих рептилій від суворих умов нового світу.

Нагадаємо, науковці розгадали загадку найбільшої в історії планети наземної безхребетної істоти. Цей доісторичний монстр виростав завдовжки з автомобіль і несподівано зник через глобальні кліматичні зміни.

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