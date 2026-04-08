«Найдавніший восьминіг» виявився іншою істотою: вчені зробили несподіване відкриття

Восьминіг

Скам’янілість віком близько 300 мільйонів років, яку десятиліттями вважали найдавнішим восьминогом, виявилася представником зовсім іншої групи морських істот.

Деталі розповідає Science Alert.

Pohlsepia mazonensis. / © Science Alert

Йдеться про зразок Pohlsepia mazonensis, який після нового дослідження перекласифікували як наутилоїда — далекого родича сучасних наутілусів.

Помилка, яка трималася роками

Скам’янілість знайшли ще 2000 року в США. Вчені припустили, що це давній восьминіг, адже бачили ознаки щупалець, очей і навіть «чорнильного мішка». Саме через це відкриття потрапило до списку рекордних.

Однак стан решток був сильно пошкоджений: організм частково розклався ще до того, як скам’янів. Через це деякі структури виявилися спотвореними, що й призвело до помилкових висновків.

Нові технології змінили все

Команда дослідників із Університет Редінга застосувала сучасне синхротронне сканування — метод, який дозволяє «зазирнути» всередину скам’янілості без її руйнування.

У результаті виявили ключову деталь — радулу (орган живлення молюсків із зубцями). Її форма і кількість більше відповідають наутилоїдам, а не восьминогам.

Також не підтвердилося існування «чорнильного мішка», що було одним із головних аргументів на користь попередньої версії.

Що це означає для науки

Перекласифікація означає, що доказів існування дуже давніх восьминогів стало менше — їхня еволюція, ймовірно, почалася пізніше, ніж вважалося.

Водночас відкриття дало нову інформацію про наутилоїдів і навіть відсунуло на сотні мільйонів років назад дані про збереження їхніх м’яких тканин.

Дослідники також припускають, що цей зразок може бути не новим видом, а вже відомим наутилоїдом Paleocadmus pohli.

Чому це важливо

Ця історія показує, як розвиток технологій змінює наукові уявлення. Те, що раніше вважалося фактом, може бути переглянуте завдяки точнішим методам дослідження.

Особливо це важливо для вивчення таких істот, як восьминоги, адже їхні м’які тіла рідко зберігаються у викопному стані.

Нагадаємо, раніше учені розгадали давню загадку еволюції кальмарів і каракатиць, які є ровесниками динозаврів. Вони дійшли висновку, що ці тварини з’явилися в глибинах океану понад 100 мільйонів років тому і вижили під час масових вимирань, сховавшись у багатих на кисень глибоководних укриттях.