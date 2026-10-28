Найдовше затемнення XXI століття занурить у темряву стародавні храми: скільки воно триватиме

Сонячне затемнення 2027 року триватиме понад 6 хвилин / © Фото з відкритих джерел

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У серпні 2027 року увага шанувальників астрономії буде прикута до Єгипту. Під час повного сонячного затемнення Місяць повністю закриє сонячний диск, а тінь пройде над стародавніми пам’ятками поблизу Луксора. У районі міста повна фаза триватиме близько 6 хвилин 19 секунд, а максимальна тривалість затемнення в найсприятливішій точці сягне 6 хвилин 23 секунд.

Про це повідомляє Space.com.

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Які пам’ятки Єгипту опиняться в тіні Місяця

Смуга повного затемнення завширшки близько 257 км охопить Луксор і навколишні райони. Саме тут розташовані одні з найвідоміших археологічних комплексів Стародавнього Єгипту.

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Карнакський храм. На східному березі Нілу повна фаза почнеться приблизно о 13:02 за місцевим часом і триватиме 6 хвилин 19 секунд. Величезний храмовий комплекс присвячений богу Амону-Ра. Його внутрішнє святилище відоме тим, що в день зимового сонцестояння туди потрапляє сонячне світло.

Луксорський храм. Також розташований на східному березі Нілу, неподалік центру міста. Повне затемнення тут очікують приблизно о 13:02, а його тривалість становитиме 6 хвилин 19 секунд. Біля входу височіє 23-метровий обеліск, який під час затемнення опиниться майже під Сонцем, що буде високо над горизонтом.

Долина царів. На західному березі Нілу розташований некрополь із гробницями єгипетських фараонів. Повна фаза почнеться приблизно о 13:01 і триватиме 6 хвилин 19 секунд. Особливий інтерес становить гробниця Рамзеса V і Рамзеса VI: її стельові розписи можуть містити зображення часткового сонячного затемнення, яке спостерігали ще 1143 року до нашої ери.

Заупокійний храм Хатшепсут. Монумент спорудили на західному березі Луксора на честь правительки, яка стала фараоном. Три величезні тераси храму підіймаються біля скель Дейр-ель-Бахрі. Затемнення тут також триватиме близько 6 хвилин 19 секунд, але відкритий простір майже не дає захисту від серпневої спеки.

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Колоси Мемнона. Дві масивні кам’яні статуї зображують фараона Аменхотепа III. Позаду них лежать руїни великого храмового комплексу. Повна фаза затемнення почнеться приблизно о 13:01 і триватиме 6 хвилин 19 секунд.

Мединет-Абу. Храмовий комплекс на західному березі Нілу присвячений фараону Рамсесу III. Він відомий високими колонами та кольоровими рельєфами, які збереглися попри вік споруди — близько 3200 років. Затемнення тут очікують приблизно о 13:01, тривалість повної фази становитиме 6 хвилин 19 секунд.

Рамессеум. Це заупокійний храм Рамсеса II, де збереглися фрагменти величезної статуї правителя, що впала. Її руїни надихнули англійського поета Персі Біші Шеллі на створення вірша «Озімандія». Повна фаза затемнення триватиме тут близько 6 хвилин 19 секунд, починаючи приблизно о 13:01.

Де ще можна буде спостерігати затемнення

Не лише Луксор потрапить у смугу повної тіні. Ще три історичні комплекси розташовані на північ і південь від міста.

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Храм Хнума в Есні. Місто лежить приблизно за 55 км на південь від Луксора. Храм присвячений богу-творцю Хнуму, якого зображували з головою барана. Споруда відома барвистим оздобленням стелі та великою колонною залою, частина якої розташована нижче сучасного рівня вулиці. Повна фаза почнеться приблизно о 13:02 і триватиме 5 хвилин 47 секунд.

Храм Дендери. Він розташований поблизу міста Кена, приблизно за 65 км на північ від Луксора. Святилище присвячене богині Хатхор, яку пов’язували з небом, музикою та материнством. Стелю прикрашають астрономічні зображення. Затемнення тут почнеться приблизно о 13:01 і триватиме 6 хвилин 15 секунд.

Храм Гора в Едфу. Це один із найкраще збережених храмів Єгипту, присвячений богу неба й сонця Гору. Він розташований приблизно за 110 км на південь від Луксора. Завдяки збереженим дахам внутрішні зали храму мають затінені ділянки, однак спостерігати за самим затемненням можна буде лише з відкритого місця. Повна фаза почнеться приблизно о 13:04 і триватиме 5 хвилин 20 секунд.

Де затемнення не буде повним

Не всі відомі пам’ятки Стародавнього Єгипту опиняться під повною тінню Місяця. Піраміди Гізи неподалік Каїра розташовані за межами смуги повної фази: там Місяць закриє близько 95% сонячного диска. В Абу-Сімбелі на березі озера Насер затемнення також буде частковим — приблизно 92%.

Навіть за історично низької хмарності в районі Луксора немає гарантії, що небо буде безхмарним саме того дня. Крім того, єгипетська влада ще має підтвердити правила доступу до археологічних комплексів під час затемнення. Туристам варто врахувати сильну серпневу спеку, особливо на відкритих майданчиках без тіні.

Під час часткових фаз дивитися на Сонце можна лише через спеціальні сертифіковані окуляри для спостереження за затемненням. Без них безпечно дивитися на Сонце не можна навіть тоді, коли воно майже повністю закрите Місяцем. Знімати захист дозволено лише на короткий час повної фази, коли сонячний диск повністю зникне за Місяцем.

Сонячні затемнення та давні єгипетські пам’ятки — останні новини

У серпні 2026 року українці вже спостерігали часткове сонячне затемнення: у західних областях Місяць закрив значну частину сонячного диска, а в Ужгороді явище було помітнішим, ніж у більшості інших міст країни. У Львові також вдалося побачити, як Місяць закрив понад 40% Сонця. Та повна фаза того затемнення проходила значно далі — через Гренландію, Ісландію та Іспанію.

Саме в Іспанії та інших місцях у смузі повної фази денне світло на короткий час змінилося сутінками. Це було особливо рідкісне видовище для континентальної Європи, де повного затемнення не спостерігали від 1999 року. У деяких містах Сонце зникло з неба на понад дві хвилини, хоча в більшості європейських регіонів можна було побачити лише часткове затемнення.

Для стародавніх єгиптян спостереження за небом мали не лише релігійне, а й практичне значення: за рухом Сонця та зірок визначали час і пов’язували небесні цикли з обрядами. Археологи знайшли на території храму богині-кобри споруду, яку вважають найбільшою відомою астрономічною обсерваторією Стародавнього Єгипту. Серед знахідок були інструменти для спостережень і сонячний годинник — свідчення того, що давні єгиптяни систематично досліджували зоряне небо задовго до появи сучасних телескопів.

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