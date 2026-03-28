Найекстремальніша хвиля спеки в історії: в Арктиці помітили критичні для клімату зміни

В Арктиці зменшилась площа морського льоду

Глобальне потепління продовжує набирати обертів, провокуючи безпрецедентні кліматичні зміни на планеті. Життєво важливий арктичний морський лід скоротився до свого найнижчого зимового рівня, тоді як континенти потерпають від екстремальної спеки.

Про це пише The Independent.

Найекстремальніша хвиля спеки в історії

Кліматологи б’ють на сполох через аномальні температури, які фіксують у Сполучених Штатах, Мексиці, Австралії, Північній Африці, Європі та Азії. За словами дослідників, тисячі температурних рекордів були побиті з неймовірним відривом у 17-19 градусів Цельсія.

«Це безперечно найекстремальніша подія, пов’язана зі спекою, у світовій кліматичній історії, і найближчими днями ситуація стане набагато гіршою», — зазначає кліматолог Максиміліано Еррера.

Водночас на іншому кінці планети відбуваються не менш радикальні стрибки. В Антарктиді нещодавно зафіксували найхолодніший березневий день в історії спостережень, коли температура опустилася до аномальних -76,4 градуса Цельсія.

Стрімке скорочення арктичного льоду

Щороку арктичний морський лід збільшується протягом холодної зими і тане влітку. Проте цьогоріч його зимовий приріст виявився настільки малим, що на піку площа льоду склала лише 14,29 мільйона квадратних кілометрів. Це на 1,36 мільйона квадратних кілометрів менше, ніж середній зимовий показник з 1981 по 2010 рік.

Вчені пояснюють, що лід діє як природний холодильник Землі, відбиваючи сонячне світло. Його дефіцит призводить до того, що океани поглинають більше теплової енергії, змінюючи атмосферний тиск та провокуючи екстремальні погодні явища по всьому світу. Крім того, від морського льоду критично залежить виживання арктичної фауни, зокрема білих ведмедів і тюленів.

