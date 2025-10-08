Найекстремальніша подія на Землі: як Червоне море висохло і знову наповнилося

Червоне море / Ілюстративне фото

Нове дослідження морського дна Червоного моря виявило, що близько 6,2 мільйона років тому ця водойма пережила одну з найекстремальніших екологічних подій на планеті. Вона повністю висохла, перетворившись на суху солону пустелю. Через 640 тисяч років спустошення гігантська повінь із Індійського океану відновила морські умови, знову перетворивши пустелю на водний шлях.

Про це пише Live Science.

Коли море перетворилося на пустелю

Дослідники з Університету науки і технологій імені короля Абдалли (Саудівська Аравія) вивчили шари відкладень і солі під дном Червоного моря, щоб відтворити його стародавню історію. Вчені встановили, що +перед повним висиханням Червоне море пережило так звану «кризу солоності», яка тривала приблизно 640 тисяч років.

Це явище було спричинене падінням рівня моря та зростанням концентрації солі. Наслідком стало відкладення соляних покладів завглибшки до 2 кілометрів у деяких місцях, що призвело до масової загибелі морського життя. Шляхом аналізу радіоактивного стронцію та мікрофосилій (які зникли в цей період) вдалося точно датувати подію. Знахідки узгоджуються з виявленою «аномалією» по всьому морському дну — місцем, де нахилені шари осадових порід раптово перекриваються горизонтальним шаром, що вказує на повне висихання басейну.

«Наші висновки показують, що басейн Червоного моря фіксує одну з найекстремальніших екологічних подій на Землі, коли він повністю висох, а потім був раптово знову затоплений близько 6,2 мільйона років тому», — заявила провідна авторка дослідження Тігана Пенса, дослідниця з Університету науки і технологій імені короля Абдалли.

Катастрофічна повінь з Індійського океану

Безплідний період сухого, солоного дна закінчився грандіозною повінню з Індійського океану. Вчені вважають, що вода повернулася після того, як Індійський океан прорвав вулканічний хребет, відомий як Ханішське підняття, яке відділяло Червоне море від Аденської затоки.

Цей процес, ймовірно, відбувся дуже швидко — менш ніж за 100 тисяч років. Потік води був настільки потужним, що, за припущенням дослідників, він міг «прорити» на дні моря підводний каньйон завдовжки близько 320 кілометрів і завширшки 8 кілометрів, який тягнеться від Аденської затоки до Червоного моря до сьогодні. Саме ця катастрофічна повінь відновила морські умови та встановила зв’язок Червоного моря з Індійським океаном, про що свідчить повернення викопних решток морських істот, таких як черевоногі та двостулкові молюски.

Нагадаємо, береги Червоного моря стають рожевими. Зокрема таке приголомшливе явище можна спостерігати навесні на березі бухти Акаба в Ізраїлі. Узбережжя там набуває рожевого кольору через мільйони крихітних ракоподібних.