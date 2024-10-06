Найекстремальніше зіркове скупчення Чумацького Шляху: ЕКА показало фантастичний знімок

Якби Сонячна система знаходилася в центрі скупчення Westerlund 1, наше небо було б усіяне сотнями зірок, таких же великих та яскравих, як повний Місяць.

Новий знімок розсіяного зоряного скупчення Westerlund 1 став найкращою фотографією вересня, зробленою космічним телескопом "Джеймс Вебб". Це скупчення зірок розташоване приблизно за 12 000 світлових років від нас у південному сузір'ї Ara (Жертовник) і відоме астрономам з 1961 року.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

"Westerlund 1 — це незрівнянна природна лабораторія для вивчення екстремальної зіркової фізики, яка допомагає астрономам з'ясувати, як живуть і вмирають найпотужніші зірки в нашій Галактиці", — зазначили в ЄКА.

Астрономи відзначають, що унікальною особливістю Westerlund 1 є його велика, щільна та різноманітна популяція масивних зірок, яка не має відомих аналогів у галактиці Чумацький Шлях з погляду кількості зірок та різноманітності їх спектральних типів та фаз еволюції. Всі зірки, ідентифіковані в цьому скупченні, є розвиненими та дуже масивними й охоплюють весь спектр зіркових класифікацій, зокрема зірки Вольфа-Райє, надгіганти, жовті гіпергіганти та найяскравіші блакитні пульсари.

Оскільки такі зірки мають досить коротке життя, скупчення Westerlund 1 вважається "новонародженим" у космічних масштабах. Астрономи оцінюють його вік між 3,5 та 5 мільйонами років. За прогнозами вчених, у майбутньому "Вестерлунд 1", ймовірно, еволюціонує з розсіяного скупчення до кульового – майже сферичного, щільно упакованого скупчення старих зірок, пов'язаних між собою гравітацією.

Westerlund 1 — вражаючий приклад суперзіркового скупчення в галактиці Чумацький Шлях. Фото: ESA/Webb, NASA & CSA / Фото: NASA

Зараз у нашій галактиці щорічно з'являється лише кілька нових зірок, але близько 10 млрд років тому в Чумацькому Шляху був "пік народжуваності". Тоді щороку з'являлися десятки і навіть сотні зірок, але з часом цей процес поступово сповільнився.

"Westerlund 1 — приклад суперзіркового скупчення, що вражає: воно містить сотні дуже масивних зірок, деякі з яких сяють з яскравістю майже в мільйон Сонців, а інші в дві тисячі разів більше Сонця (такі ж великі, як орбіта Сатурна). Дійсно, якби Сонячна система знаходилася в центрі цього чудового скупчення, наше небо було б повно сотень зірок, таких же великих та яскравих, як повний Місяць", – пише ЄКА.

Астрономи вважають, що "Вестерлунд 1" — це наймасивніше і компактне молоде скупчення зірок, коли-небудь виявлене в галактиці Чумацький Шлях. Загальна маса цього екстремального зоряного скупчення становить від 50 000 до 100 000 мас Сонця, але всі його зірки розташовані в області розміром менше шести світлових років у поперечнику.

Крім того, це найбільше з суперзіркових скупчень, що залишилися в нашій галактиці і найближче до Землі. Ці якості роблять Westerlund 1 чудовою ціллю для вивчення впливу середовища суперзіркового скупчення на процес формування зірок і планет, а також на еволюцію зірок в широкому діапазоні мас.

Нагадаємо, телескоп "Хаббл" зробив дивовижне фото процесу формування передпланетної туманності. На цьому знімку зображено одну з найдосконаліших геометричних форм, створених у космосі.

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