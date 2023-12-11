Найглибша лабораторія на Землі: Китай запускає мегаоб'єкт у пошуках темної матерії

Найглибша та найбільша у світі підземна лабораторія, побудована на глибині 2400 метрів під поверхнею землі на південному заході Китаю, розпочала роботу, що може стати серйозним стимулом для глобального пошуку темної матерії.

Про це пише scmp.com.

Запуск Китайської підземної лабораторії Цзіньпін відбувся після трьох років масштабної модернізації та розширення. Очікується, що цей комплекс, який пропонує особливі умови випробувань, недоступні вченим в інших місцях, відкриє нові горизонти у глибокоземних експериментах.

Розташована на екстремальній глибині, яка блокує більшість космічних променів, лабораторія розглядається як ідеальне "надчисте" місце, де вчені можуть виявити темну матерію — невидиму речовину, яка, як вважають, становить щонайменше чверть Всесвіту.

Маючи об'єм приміщень 300 000 кубічних метрів або близько 120 басейнів олімпійського розміру, це тепер також найбільша у світі підземна лабораторія – майже вдвічі більша за Національну лабораторію Гран-Сассо в Італії.

Найглибша лабораторія на Землі / Фото: Xinhua

За даними Європейської організації ядерних досліджень, в якій також розміщено обладнання, що вивчає дивну та невідому речовину, темна матерія не поглинає, не відображає і не випромінює світло, що робить її надзвичайно важкою для виявлення.

Вчені змогли дійти невтішного висновку про існування темної матерії виходячи з гравітаційного впливу, що вона робить на видиму матерію. Розкриття цієї таємниці може допомогти дослідникам краще зрозуміти склад нашого Всесвіту і те, як галактики тримаються разом.

Коли 2010 року було завершено першу чергу лабораторії Цзіньпін, її потужність складала близько 4000 кубічних метрів. Спільне будівництво другої фази Університету Цінхуа та державної компанії з розвитку гідроенергетики річки Ялун розпочалося у грудні 2020 року.

До дослідницького центру, розташованого глибоко під горою Цзіньпін у південно-західній китайській провінції Сичуань, можна дістатися машиною через тунель.

Найглибша лабораторія на Землі / Фото: Xinhua

Юе Цянь, професор кафедри інженерної фізики Цінхуа, розповів, що на лабораторію вплинув лише крихітний потік космічних променів, що дорівнює одній стомільйонній від потоку на поверхні Землі, що дає вченим надчистий простір для роботи з пошуку темної матерії.

Інші умови в лабораторії, зокрема надзвичайно низька радіація навколишнього середовища та концентрація радіоактивного газу радону, що зустрічається в природі, також сприятимуть виявленню темної матерії.

Юе додав, що лабораторія також підтримуватиме міждисциплінарні дослідження, наприклад, у галузі фізики елементарних частинок, ядерної астрофізики, космології, наук про життя та механіки гірських порід.

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На об'єкті вже розміщено десять дослідницьких груп, до складу яких входять вчені з університетів Цінхуа, Шанхай Цзяо Тун та Пекінського педагогічного університету, а також Китайського інституту атомної енергії, Інституту механіки гірських порід та ґрунтів Китайської академії наук та інших.

Повідомляється, що група із Західно-Китайського медичного центру при Сичуаньському медичному університеті, яка вивчає в лабораторії глибокоземну медицину, змогла ідентифікувати молекулярні мішені, адаптовані до надзвичайно низького радіаційного фону. Це відкриття потенційно може покращити лікування пухлин, йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Великій Британії виявили рештки підводного монстра Юрського періоду. Вчені приголомшені знахідкою.

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