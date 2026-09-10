«Найгірше ще попереду»: Ель-Ніньйо може спричинити екстремальну спеку та повені

Ель-Ніньйо змінить погоду по всій планеті

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Наслідки глобального потепління виявилися ближчими, ніж здавалося. Світ опинився на порозі катастрофічних кліматичних змін: серпень 2026 року офіційно зрівнявся з липнем 2023-го, посівши сходинку найспекотнішого місяця за всю історію метеоспостережень. Однак, науковці запевняють, що найгірше ще попереду.

Про це пише Lad Bible.

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Науковці застерігають про загрозу рекордного Ель-Ніньйо: найгірше попереду

Стрімкий стрибок температури поверхні моря свідчить про формування надпотужного природного явища Ель-Ніньйо. Дослідники заздалегідь попереджали про ризик виникнення наймасштабнішого Ель-Ніньйо в історії. Попри те, що епіцентр подій припаде на Тихий океан, нищівний ефект відчує вся планета.

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Масштаб загрози змусив ООН скликати уряди багатьох країн та завчасно формувати продовольчі резерви. Фахівці очікують вкрай сувору зиму через розгул аномальних погодних явищ.

За даними Європейської служби моніторингу атмосфери Copernicus, наслідки руйнівного впливу вже помітні на суші — аномалії посилюють масштабні лісові пожежі в Індонезії. Крім того, температурні показники на полюсах досягли абсолютних піків: середня температура поверхні моря поза полярними регіонами у серпні становила 21,07 °C.

Це не лише новий серпневий рекорд для полярних вод, а й повторення історичного максимуму за всі місяці спостережень, який раніше фіксували у березні 2024 року.

У C3S наголошують на інших тривожних сигналах: літо вже відзначилося екстремальними посухами в одних куточках Європи та нищівними повенями в інших. Ель-Ніньйо має властивість загострювати будь-які локальні погодні особливості — спекотний сезон перетворюється на посухи та пожежі, а дощовий — призводить до катастрофічних затоплень.

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Від посухи вже постраждали південь США, північ Мексики, більша частина Азії, Південна Америка та ПАР. Натомість східні штати США, Японія, північні регіони Індії та Чилі зіткнулися зі значним перевищенням норми опадів.

За словами метеоролога Метью Капуччі, саме Тихоокеанський регіон стане головною «жертвою» природного лиха. Експерт підкреслює, що найбільше людство відчує саме посухи та зливи.

«У деяких випадках райони, де випадають сильні опади, отримають ще більше опадів. В інших місцях спостерігатиметься значна посуха», — пояснив він.

Метеоролог додав важливе застереження про те, що людство звикло будувати власну інфраструктуру з розрахунку на звичні, типові для регіону умови. Будь-які радикальні зміни або посилення погодних патернів ставлять під удар території, які банально не готові до таких викликів. Він застерігає, що людям, які звикли до свого клімату, може бути вкрай важко адаптуватися до нових умов.

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Фахівці Copernicus зауважують, що попри рекордні температурні показники та перегрів океану цього року, руйнівний потенціал Ель-Ніньйо цим не обмежиться.

За попередніми розрахунками, саме 2027 рік може перехопити статус найспекотнішого року за всю історію вимірювань. Якщо нинішня спека та її наслідки викликають занепокоєння, варто готуватися до чергової хвилі кліматичних випробувань.

Ель-Ніньйо: останні новини

Нагадаємо, середня температура поверхні моря поза полярними регіонами досягла рекорду за всю історію спостережень і зросла до 21,1 °C, що зафіксувала Європейська служба зміни клімату Copernicus.

Науковці застерігають, що цей температурний пік припав на нетиповий для потепління період — кінець серпня, тоді як зазвичай океан акумулює максимум тепла у березні чи квітні. Головною причиною такого стрибка є розвиток потужного супер-Ель-Ніньйо у тропічній частині Тихого океану.

Експерти попереджають, що наслідки цього явища будуть «безпрецедентними» для планети. Підвищення температури океану призводить до розширення води та підйому рівня моря, що створює загрозу для прибережних громад, а також суттєво підвищує ризик екстремальних погодних явищ, зокрема руйнівних тропічних штормів і ураганів.

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