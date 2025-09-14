Найкорисніші та найшкідливіші фрукти для травлення: рейтинг гастроентеролога

Фрукти / © pexels.com

Гарвардський гастроентеролог Саурабх Сеті, який понад десять років вивчає здоров’я кишківника, оприлюднив перелік фруктів, що по-різному впливають на травну систему. За його словами, не всі з них однаково корисні: деякі можуть провокувати запальні процеси та шкодити роботі кишківника.

Про це пише видання Daily Mail.

На останньому місці в рейтингу опинилися перестиглі банани. Лікар пояснив, що під час дозрівання в плодах різко зменшується кількість резистентного крохмалю та харчових волокон, зате зростає рівень цукру. Це може викликати стрибки глюкози й не забезпечує належного живлення для корисних бактерій. Саме тому такі банани, за словами Сеті, варто уникати. Натомість злегка недостиглі плоди зберігають більше клітковини та діють як пребіотик, підтримуючи мікрофлору.

До фруктів із середнім рівнем користі він відніс дині, груші, яблука, виноград та апельсини. Останні, попри високий вміст вітаміну С, можуть мати і негативний ефект: деякі дослідження вказують на зв’язок між надмірним вживанням цитрусових та підвищеним ризиком раку шкіри.

Найкориснішими для кишківника, на думку Сеті, є чорниця та гранат. Вони багаті на антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами, знижують запалення й сприяють профілактиці серцево-судинних захворювань.

Лікар підкреслив, що вибір фруктів має безпосередній вплив не лише на стан травної системи, а й на загальне здоров’я, зокрема ризик розвитку діабету, онкології та серцевих хвороб.

