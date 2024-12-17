Найкращий різдвяний подарунок: потужний ігровий ноутбук від ASUS

Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок на різдвяні та новорічні свята для особливої людини, зверніть увагу на ігрові ноутбуки від ASUS. Цього сезону компанія представила дві цікаві моделі: ROG Zephyrus G16 (GA605) та TUF Gaming A16 (FA608) у поєднанні потужності, стилю та інноваційних технологій. Це робить їх ідеальним вибором не лише для ігор, але й для роботи, навчання та творчих проєктів.

ROG Zephyrus G16 (GA605)

Ноутбук ROG Zephyrus G16 (GA605) поєднує в собі потужну начинку, якісний дисплей і стильний зовнішній вигляд, підходячи для різноманітних завдань.

Завдяки новітньому процесору AMD Ryzen AI 9 HX 370 з модулем прискорення штучного інтелекту й потужній відеокарті NVIDIA GeForce RTX 4070, ROG Zephyrus G16 легко впорається з будь-якими сучасними іграми та творчими програмами.

Він також чудово підходить для роботи над відеомонтажем, 3D-моделюванням та іншими ресурсомісткими завданнями. Швидке виконання цих завдань дозволяє заощадити час і зусилля, що особливо важливо для професіоналів.

16-дюймовий OLED-дисплей ноутбука з роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 240 Гц забезпечує неймовірно чітке й плавне зображення в іграх. А завдяки таким характеристикам, як 100% покриття колірного простору DCI-P3 і точність передачі кольору (delta E) менше ніж 1 цей дисплей також відповідає вимогам професійних дизайнерів і фотографів.

Стильний ультратонкий алюмінієвий корпус ноутбуку вирізняється елегантністю й зручністю. ROG Zephyrus G16 товщиною всього 1,49 см і вагою 1,85 кг, тому його легко брати із собою в дорогу. А нове матричне світлодіодне підсвічування на кришці додає унікальності та дозволяє виділитися з-поміж інших.

Тривалий час автономної роботи та підтримка заряджання через порт USB-C гарантують зручність у будь-яких умовах. Цей ноутбук оснащений усіма необхідними портами для підключення периферійних пристроїв і швидкого перенесення файлів, що важливо для сучасного й універсального пристрою.

ROG Zephyrus G16 (GA605) – втіленням сучасного стилю життя, що розкриває на повну можливості новітніх технологій для розваг і пропонує практичний набір інструментів для реалізації професійних амбіцій.

TUF Gaming A16 (FA608)

TUF Gaming A16 (FA608) – це ідеальний подарунок для геймера або активної людини, яка цінує потужність і портативність. Цей 16-дюймовий ноутбук оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4060, які допоможуть легко впоратися з найновішими іграми та ресурсомісткими робочими завданнями.

Завдяки великому обсягу швидкої оперативної пам’яті та сучасному SSD-накопичувачу TUF Gaming A16 готовий до будь-яких викликів. Його маса трохи менше ніж 2,2 кг, а товщина – 17,9 мм, тож ноутбук зручний для перенесення. До того ж він пройшов суворі випробування за американським військовим стандартом MIL-STD-810H, що гарантує його надійність навіть у найскладніших умовах експлуатації: він витримає трясіння та удари, яких зазнає у повсякденному житті.

16-дюймовий дисплей ігрового класу з роздільною здатністю 2,5K та частотою оновлення 165 Гц відтворює плавне й реалістичне зображення в іграх. Завдяки охопленню 100% відтінків простору sRGB і високій точності передачі кольорів, цей дисплей також підходить для творчих завдань.

Клавіатура з однозонним RGB-підсвічуванням оснащена технологією Overstroke, яка забезпечує прискорене спрацьовування клавіш, що особливо корисно в динамічних шутерах. Тачпад ноутбука отримав збільшену частоту опитування, що мінімізує кількість випадкових помилкових натискань.

TUF Gaming A16 оснащений усіма необхідними портами для підключення периферійних пристроїв та швидкого перенесення файлів. Бездротовий модуль забезпечує швидке й надійне з’єднання, а вбудований порт Gigabit Ethernet надає більше гнучкості для підключення до мережі.

Акумулятор на 90 Вт·год дозволяє довше працювати без підзарядки, а підтримка заряджання через порт USB-C означає те, що в дорозі ви зможете користуватися більш компактним зарядним пристроєм.

TUF Gaming A16 (FA608) вирізняється своєю універсальністю та надійністю. Завдяки потужному процесору, високоякісному дисплею та міцному корпусу, він стане незамінним помічником як для геймерів, так і для професіоналів. Незалежно від того, чи ви граєте в найновіші ігри, чи працюєте над творчими проєктами, TUF Gaming A16 забезпечить вам необхідну потужність і зручність у будь-яких умовах.

Додатковий рік гарантії за відгук

До кінця року діє ексклюзивна пропозиція для нових покупців ноутбуків ASUS. Придбавши ROG Zephyrus G16 або TUF Gaming A16, ви можете отримати додатковий рік гарантії безкоштовно. Для цього достатньо поділитися своїми враженнями про ноутбук на офіційному сайті компанії. Докладніше про акцію можна дізнатися на сторінці “Ваш голос має значення”. Це чудова можливість зробити подарунок ще більш особливим!

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