Найкращі дешеві телефони 2025 року: бюджетні моделі на Android та iOS, що варті уваги

Експерт оновив добірку недорогих смартфонів, які не змушують переплачувати за «флагманський» ярлик. До списку увійшли моделі за ціною до 600 доларів — як на Android, так і на iOS.

Про це повідомив журнал WIRED.

Найкращим дешевим смартфоном загалом WIRED визнав Google Pixel 9a вартістю 499 доларів. Це приблизно половина ціни iPhone 16 Pro чи Samsung Galaxy S25 Plus, але модель отримала флагманський чип Google Tensor G4 та сім років оновлень ПЗ. Смартфон має 6,3-дюймовий OLED-екран із частотою 120 Гц, акумулятор на 5100 мА·год та захист від води за стандартом IP68. Окремо відзначили камери: 48-мегапіксельний основний модуль, ультраширококутну та якісну селфі-камеру, а також фірмові функції штучного інтелекту — від фільтрації спам-дзвінків до очищення звуку у відео.

Найдешевшим новим iPhone у лінійці Apple став iPhone 16e з цінником 599 доларів. Він побудований на процесорі A18, підтримує Apple Intelligence та вирізняється дуже тривалим часом роботи від батареї. Водночас смартфон позбавлений частини «преміальних» можливостей: має лише одну основну камеру, не підтримує MagSafe у повному обсязі та не оснащений надширокосмуговим чипом для точного пошуку аксесуарів. Оглядач визнає пристрій якісним, але не вважає його найвигіднішим за співвідношенням ціни та можливостей.

Для тих, хто шукає саме Samsung, у добірці окремо виділено Galaxy S25 FE. Це спрощена версія флагмана з 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм 120 Гц, акумулятором на 4900 мА·год і потрійною камерою з 3-кратним оптичним зумом. Смартфон працює на чипі Exynos 2400 та отримує тривалу підтримку програмного забезпечення. За рекомендацією WIRED, модель варто розглядати насамперед під час розпродажів, коли її ціна знижується приблизно до 475 доларів.

Окремий блок у рейтингу — телефони з найкращим балансом ціни та можливостей. До нього увійшли Nothing Phone (3a) та (3a) Pro з оригінальним дизайном, AMOLED-екранами 120 Гц, ємними батареями та акцентом на камерах. Серед моделей до 400 доларів виділяють Moto G Stylus 2025 з чипом Snapdragon 6 Gen 3, вбудованим стилусом, бездротовою зарядкою, захистом IP68 та роз’ємом для навушників. У категорії до 300 доларів найкращим назвали CMF Phone 2 Pro з AMOLED-екраном 120 Гц, трикамерною системою та обіцянкою трьох оновлень Android.

Для користувачів, яким важлива максимально тривала автономна робота, WIRED радить OnePlus 13R з акумулятором на 6000 мА·год і флагманським процесором Snapdragon 8 Gen 3. Автор огляду в середньому отримував до двох днів роботи без підзарядки, а повна зарядка з нуля тривала менш як годину, хоча бездротову зарядку ця модель не підтримує.

Серед найдешевших складаних апаратів названо Motorola Razr 2025, який завдяки акціям іноді коштує близько 600 доларів і пропонує зовнішній екран для віджетів та селфі.

Оглядач зазначає, що під час вибору варто звертати увагу на репутацію бренду та тривалість підтримки програмного забезпечення. На його думку, доцільно уникати надто старих поколінь бюджетних лінійок і маловідомих брендів без зрозумілої політики оновлень, адже смартфон з часом може залишитися без захисту та актуальних функцій.

Нагадаємо, фахівці виявили троян Sturnus для Android, який використовує функції доступності для отримання контролю та здатен читати навіть шифровані чати у WhatsApp і Telegram.