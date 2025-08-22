Наймасштабніша геомагнітна буря може вдарити по Землі: вчені попередили про катастрофічні наслідки

Геомагнітна буря

Збільшення концентрації вуглекислого газу у верхніх шарах атмосфери Землі призводить до їхнього охолодження і зниження щільності. На відміну від нижніх шарів, де CO₂ сприяє утриманню тепла та глобальному потеплінню, на великих висотах він працює навпаки — відводить тепло в космос, охолоджуючи атмосферу.

Про це пишуть науковці Національного центру атмосферних досліджень США (NSF NCAR).

Такі зміни у структурі атмосфери вже впливають на її динаміку, і, за прогнозами дослідників, у найближчі десятиліття цей вплив лише зростатиме.

Геомагнітні бурі: нові реалії

Геомагнітні бурі — це потужні збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Під час таких подій заряджені частинки з Сонця взаємодіють з верхньою атмосферою, тимчасово збільшуючи її щільність.

Згідно з дослідженням, хоча загальна щільність атмосфери знижується, під час геомагнітних бур стрибки щільності можуть бути ще різкішими, ніж зараз. Це означає, що супутники зіткнуться з раптовими змінами опору під час бур навіть попри тоншу атмосферу у звичайних умовах.

«Те, як енергія від Сонця впливає на атмосферу, зміниться, бо її базова щільність буде іншою. Це означає іншу реакцію на бурі», — пояснив провідний автор дослідження Ніколас Педателла.

Які є ризики

Супутники, що обертаються навколо Землі, зазнають опору з боку верхньої атмосфери. Під час бур цей опір зростає, уповільнюючи апарати та змінюючи їхні орбіти. В майбутньому геомагнітні бурі можуть збільшувати щільність атмосфери майже втричі від вихідного рівня, створюючи додаткове навантаження на супутники.

Це може призвести до:

скорочення терміну експлуатації супутників;

зростання витрат на їхнє обслуговування і заміну;

перебоїв у роботі GPS, систем зв’язку та сервісів національної безпеки.

Чому це питання стає критичним

Сучасна цивілізація дедалі більше залежить від космічних технологій. GPS-навігація, мобільний зв’язок, метеорологія, оборонні системи — все це може зазнати ризику через зміни у верхній атмосфері.

«Проєктувати супутники потрібно під реальні умови, з урахуванням того, як змінюється атмосфера. І ці зміни відбуваються вже зараз», — наголошує Педателла.

Науковці закликають приділяти більше уваги прогнозуванню поведінки атмосфери у зв’язку зі зміною клімату, щоб уникнути критичних збоїв у майбутньому.

Раніше дослідники повідомили, що на Землі завершилася найсильніша за останні два місяці магнітна буря. Вона тривала понад 30 годин і досягла піку на рівні G2.0.