Найменша галактика чи найстаріше скупчення: вчені знайшли унікальний об’єкт в космосі

Uma3/U1 (праворуч) / © Universe Today

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Астрономи виявили в космосі дивовижний об’єкт — UMa3/U1, який ставить під сумнів уявлення про межі між галактиками та зоряними скупченнями. Дослідження показало, що це або найменша галактика, або найстаріше зоряне скупчення в Чумацькому Шляху.

Про це повідомило видання Universe Today.

UMa3/U1 — крихітний об’єкт діаметром лише 20 світлових років (у порівнянні з 100 000 світлових років Чумацького Шляху). Він містить лише 60 зірок, а його маса — лише у 16 разів більша за сонячну. Для прикладу: зоряне скупчення Плеяди має понад 1000 зірок і масу у 800 разів більшу за Сонце.

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Якщо UMa3/U1 — галактика, то це найменший і найтьмяніший відомий нам об’єкт такого типу, наповнений темною матерією. Якщо ж це зоряне скупчення, то його вік — близько 11 мільярдів років, що робить його найдавнішим у нашій галактиці.

Цей випадок показує, якою розмитою може бути межа між галактиками та зоряними скупченнями. Ультратьмяні галактики, до яких, можливо, належить UMa3/U1, містять у тисячі разів більше темної матерії, ніж видимої. Водночас якщо це скупчення, його незвичайна стабільність не є характерною для розсіяних скупчень.

Наразі вчені схиляються до версії зоряного скупчення, але для остаточного висновку потрібні подальші дослідження. Відповідь може пролити світло на формування найдавніших структур Всесвіту.

Нагадаємо, супутники зафіксували аномалію в Балтійському морі.

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