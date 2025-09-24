Найменші у світі дельфіни здивували вчених своїми трюками: відео

Дельфін Гектора / © Shutterstock

Реклама

Невелика група вчених із Нової Зеландії здивувала світ, відстеживши дивовижні підводні трюки найменших у світі дельфінів Гектора. Вони завдовжки до 1,4 метра. Дослідники з Оклендського університету прикріпили до 11 особин Південного острова мініатюрні датчики, щоб відстежити їхні рухи у затоці Те-Коко-о-Купе/Клауді-Бей.

Про це пише IFLScience.

Результати нового дослідження шокували вчених. Попри свій скромний розмір, дельфіни Гектора виявилися справжніми майстрами підводної акробатики. Датчики зафіксували, як дельфіни виконують сальто, бочкові обертання та пірнають на вражаючу глибину — до 120 метрів. За словами доктора Іліаса Фосколоса, провідного автора дослідження, така глибина для тварини такого розміру є надзвичайною.

Реклама

Полювання як причина трюків

Вчені припускають, що ці вражаючі трюки пов’язані з полюванням. Дельфіни змінювали свою поведінку залежно від того, на яку здобич полювали:

На мілководді вони повільно перевертались на спину, полюючи на придонну рибу, як-от камбала та тріска.

У товщі води рухи ставали швидшими та енергійнішими — дельфіни використовували бочкові обертання, щоб захопити дрібну зграйну рибу.

Крім того, дослідники помітили, що дельфіни здатні долати значні відстані — одна особина пропливла вздовж узбережжя 15 кілометрів.

Ці дані важливі для збереження виду, адже дельфіни Гектора вразливі до заплутування в рибальських сітках. Вивчивши їхні рухи та поведінку, вчені зможуть розробити ефективніші стратегії захисту цих дивовижних тварин.

Нагадаємо, Лолонг був самцем морського крокодила (Crocodylus porosus), спійманим у вересні 2011 року на болотах Бунавана, що на філіппінському острові Мінданао. Його розміри вражали — 6,17 метра від морди до хвоста. Це дозволило йому потрапити до Книги рекордів Гіннеса, забравши титул у попереднього рекордсмена — австралійського крокодила Кассіуса, довжина якого була 5,48 метра.

Реклама

Раніше повідомлялося, таємниця дивних звуків, які вчені фіксували на дні Тихого океану ще з 1979 року, нарешті отримала пояснення. Як з’ясувалося, джерелом сигналів була гірничодобувна техніка, що залишила по собі не лише видимі шрами, а й акустичні сліди.