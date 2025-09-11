Наймиліший отруйний ссавець: чому укус качкодзьоба вважають найболючішим у світі

Качкодзьоб. Фото Charles J. Sharp/CC BY-SA 4.0

Реклама

Качкодзьоб — одна з найдивовижніших тварин планети. Попри свій кумедний вигляд, саме він визнаний найотруйнішим ссавцем, а його укус дослідники називають найболючішим серед усіх відомих у природі.

Про це повідомило видання IFLScience.

Хоч отрута качкодзьоба й не смертельна для людини, вона завдає надзвичайно сильного болю. Відомі випадки, коли постраждалі страждали тижнями. Так, у 1992 році австралійський рибалка після укусу порівняв біль із відчуттями від осколкового поранення. Навіть морфін не полегшував його стан, і на повне відновлення знадобилося кілька тижнів.

Реклама

Сучасні спостереження підтверджують, що подібні рани можуть інфікуватися й пошкоджувати тканини від шпори, якою самець вводить токсин. Лікарі навіть зафіксували випадок зараження невідомими бактеріями.

Качкодзьоби мешкають у східній Австралії та на Тасманії. Вони належать до рідкісних однопрохідних — ссавців, які відкладають яйця замість живонародження. Їхня незвичайна зовнішність — дзьоб як у качки, хвіст як у бобра і лапи як у видри — колись змусила європейських учених сумніватися, що це справжня тварина.

Усі качкодзьоби народжуються зі шпорами на задніх лапах, але лише самці використовують їх для введення отрути. Спеціальні залози, що виробляють токсин, активізуються у сезон розмноження. Дослідження показують: отрута складається з 19 груп пептидів, а її гени мають спільні риси з отруйними рибами, рептиліями, павуками та морськими істотами.

Нагадаємо, в австралійських водах мешкає актинія дофлейнія, отрута якої викликає сильний біль і судоми. Саме через неї місцеві плавають у колготках.