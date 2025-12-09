Найнебезпечніші комахи світу: дев’ятка "вбивць", про яких часто забувають

Комарі / © Associated Press

Комахи здаються нешкідливими, але саме вони щороку становлять одну з найбільших загроз для життя людини. Частина цих істот переносить смертельно небезпечні хвороби, інші — мають отруйні укуси або здатні опосередковано спричиняти масштабні людські втрати.

Про це повідомило видання Times of India.

Попри свій малий розмір, комахи вносять непропорційно великий вклад у глобальну смертність — від малярії та денге до тяжких алергічних реакцій. Розуміння їхньої поведінки та середовища існування залишається ключовим елементом профілактики.

Комарі

Комарі — беззаперечні лідери за кількістю смертей. Самки деяких видів, зокрема Anopheles, переносять малярію, лихоманку денге, вірус Зіка та вірус Західного Нілу. За даними ВООЗ, інфекції, що передаються комарами, щороку вбивають понад 700 тисяч людей. Завдяки здатності орієнтуватися на тепло та вуглекислий газ ці комахи ефективно знаходять людей і залишаються найнебезпечнішим видом із точки зору смертності.

Комарі / © із соцмереж

Мухи цеце

У країнах Африки на південь від Сахари мухи цеце передають паразита Trypanosoma brucei — збудника африканської сонної хвороби. Інфекція поступово уражає нервову систему, а без лікування може закінчитися смертю. Попри програми контролю популяції, спалахи хвороби все ще фіксують у віддалених районах.

Муха-цеце. Фото: International Atomic Energy Agency/CC BY-SA 4.0

Жуки-триатоміни («цілункові жуки»)

Укуси триатомін переносять паразита, що викликає хворобу Шагаса. Інфекція уражає серце та травну систему й може призвести до хронічних ускладнень та смертельних наслідків. Захворювання особливо поширене в Латинській Америці.

Жук-триатомін. Фото: Dr. Erwin Huebner/CC0

Блохи

Блохи історично були переносниками одних із наймасштабніших пандемій, включно з середньовічною Чорною смертю. Вони здатні заражати людей бактерією Yersinia pestis, що викликає чуму, а також деякими видами тифу. Хоча ризики нині значно менші, у певних регіонах інфекції все ще трапляються.

Блохи

Бджоли, оси та шершні

Більшість ужалень обмежуються болем і набряком, але для людей з алергією навіть один укус може бути смертельним. Додаткову небезпеку становлять африканізовані бджоли, які атакують роями, та азіатські гігантські шершні, чия токсична отрута може призвести до поліорганної недостатності. Щороку у світі реєструють десятки смертельних випадків.

Бджола / © unsplash.com

Вогняні мурахи

Агресивні червоні вогняні мурахи атакують масово, впорскуючи болючий токсин. Для людей із підвищеною чутливістю їхні укуси здатні спричинити анафілактичний шок. Вид активно розповсюджується в різних країнах, збільшуючи ризики для населення.

Вогняна мураха. Фото: Alexander Wild/CC0

Отруйні гусениці Lonomia obliqua

На вигляд пухнасті, ці південноамериканські гусениці містять одну з найнебезпечніших отрут серед комах. Контакт із їхніми колючками призводить до порушення згортання крові та внутрішніх кровотеч. Відомі випадки смертей після дотику до такої гусениці.

Отруйні гусениці / © Суспільне надбання

Сарана

Сарана не атакує людей напряму, але її рої здатні знищувати врожаї на цілих континентах. Масове знищення посівів призводить до голоду й економічних криз, а отже, опосередковано — до людських жертв.

Сарана / © Вікіпедія

Австралійські мурахи-стрибуни

Мурахи виду Jack Jumper Ant мають сильну отруту та агресивний характер. Укус може викликати анафілаксію, що без оперативної медичної допомоги стає смертельною. У регіонах поширення цих мурах фіксують щорічні летальні випадки.

Австралійська мураха-стрибун. Фото: Steve Shattuck/CC BY 2.0

