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- Наука та IT
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Найнебезпечніший птах планети: хто він і чи є небезпечним для людини
Високий, важкий та агресивний — казуар вражає своєю силою і непередбачуваністю. Це птах, з яким краще не зустрічатися в дикій природі.
Коли йдеться про найагресивніших птахів, багато хто уявляє страуса — могутнього та швидкого, але насправді справжнім королем жаху є казуар. Цей велетень, схожий на релікт давніх часів, не просто виглядає загрозливо — він дійсно може бути смертельно небезпечним.
Про це повідомило видання T4.
Чому казуар такий небезпечний?
Смертоносні кігті — На лапах казуара є 12-сантиметрові кігті, здатні розпороти тварину (або людину) одним ударом.
Швидкість та сила — Він бігає до 50 км/год, стрибає на 1,5 метра і без вагань атакує, якщо відчуває загрозу.
Непередбачувана агресивність — Казуари неймовірно територіальні. Навіть випадковий прохід через їхні володіння може спровокувати напад.
У 2001 році казуар вбив 16-річного хлопця в Австралії після того, як той спробував його відігнати. Інші випадки закінчувалися важкими травмами — порізами, пробитими легенями та переломами.
Утім, як і багато диких тварин, казуари не агресивні без причини — вони діють, керуючись інстинктом захисту себе й потомства. Але краще триматися подалі від цих пернатих «динозаврів». Бо вони не пробачать вторгнення на свою територію.
Нагадаємо, відкриття «темних зірок» пояснює одну з найбільших загадок Всесвіту.