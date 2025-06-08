Найнебезпечніший птах планети: хто він і чи є небезпечним для людини

Казуар / © pixabay.com

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Коли йдеться про найагресивніших птахів, багато хто уявляє страуса — могутнього та швидкого, але насправді справжнім королем жаху є казуар. Цей велетень, схожий на релікт давніх часів, не просто виглядає загрозливо — він дійсно може бути смертельно небезпечним.

Про це повідомило видання T4.

Чому казуар такий небезпечний?

Смертоносні кігті — На лапах казуара є 12-сантиметрові кігті, здатні розпороти тварину (або людину) одним ударом. Швидкість та сила — Він бігає до 50 км/год, стрибає на 1,5 метра і без вагань атакує, якщо відчуває загрозу. Непередбачувана агресивність — Казуари неймовірно територіальні. Навіть випадковий прохід через їхні володіння може спровокувати напад.

Лапа казуара. Фото: Сара Девіс в X

У 2001 році казуар вбив 16-річного хлопця в Австралії після того, як той спробував його відігнати. Інші випадки закінчувалися важкими травмами — порізами, пробитими легенями та переломами.

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Пташеня казуара

Утім, як і багато диких тварин, казуари не агресивні без причини — вони діють, керуючись інстинктом захисту себе й потомства. Але краще триматися подалі від цих пернатих «динозаврів». Бо вони не пробачать вторгнення на свою територію.

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