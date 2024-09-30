Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Найочікуваніша комета року наблизиться до Землі вперше за 80 тисяч років

Найочікуваніша комета року наблизиться до Землі вперше за 80 тисяч років

Комета / Фото: Associated Press

Комету можна буде спостерігати неозброєним оком.

Комета, яку не бачили понад 80 000 років, буде видно із Землі. 

Про це пише Earth.

Йдеться про комету Tsuchinshan-ATLAS, також відому як комета C/2023 A3. Вона здійснює оберт навколо Сонця, який триває 80 000 років. Уперше комету, яка має вигляд пухнастої кулі з хвостом, що тягнеться за нею, можна було спостерігати 27 вересня. Але вчені попереджають, що її також буде видно до сходу сонця 2 жовтня.

Комету можна буде спостерігати неозброєним оком. Щоб краще роздивитися комету, слід використати бінокль або невеликий телескоп — це допоможе роздивитися більше деталей у структурі хвоста комети.

Експерти зазначають, якщо все складеться вдало і комета C/2023 А3 переживе подорож навколо Сонця, її можна буде побачити неозброєним оком наступного разу, коли вона наблизиться до Землі на максимально близьку відстань. Ймовірно, найкраща видимість буде в період від 12 до 20 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у середу, 2 жовтня, жителі Землі зможуть спостерігати сонячне затемнення. Повне затемнення зможуть спостерігати мешканці острова Пасхи, Чилі та Аргентини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація