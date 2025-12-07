Найпопулярніший гаджет 2025 року встановив рекорд продажів - подробиці

iPhone 17 / © Getty Images

Apple iPhone 17 став беззаперечним лідером продажів у 2025 році, змусивши аналітиків переглянути прогнози глобального ринку смартфонів. Продажі моделі перевищили очікування, особливо на китайському ринку, що забезпечило рекордні поставки та зростання частки Apple у світі.

Про це повідомляє IDC.

За даними аналітичного агентства IDC, Apple планує поставити на ринок 247,4 мільйона iPhone 17 у 2025 році, що на 6,1% більше, ніж минулого року. Початкові прогнози зростання ринку смартфонів на 1% були переглянуті до 1,5%, загальна кількість реалізованих пристроїв може досягти 1,25 мільярда одиниць.

Ключовим драйвером попиту залишився китайський ринок, де iPhone 17 очолив продажі в жовтні та листопаді, забезпечивши частку понад 20% і залишивши конкурентів позаду. Такий успіх дозволить Apple збільшити свою ринкову частку в Китаї на 3% протягом року.

Подібна позитивна динаміка спостерігається і на інших ключових ринках — США та Західна Європа. Там продажі також зросли, попри раніше несприятливі тенденції.

Аналітики застерігають, що 2026 рік може стати складним для індустрії. Очікується скорочення глобальних поставок смартфонів на 0,9%. Основні причини: можлива зміна стратегії Apple, зокрема перенесення виходу базової моделі iPhone 18 на весну 2027 року та випуск тільки Pro-версій і складаного iPhone Fold у 2026 році.

Додатковим фактором ризику залишається дефіцит напівпровідникової пам’яті, що спричинить зростання цін на смартфони, особливо у доступному та середньому сегментах Android-пристроїв.

За прогнозами, середня ціна продажу смартфона досягне $465, а загальний фінансовий обсяг ринку зросте до рекордних $579 мільярдів, навіть при незначному скороченні кількості проданих пристроїв.

