Найпопулярніша онлайн-професія, яка приносить дохід від $500 після першого місяця навчання

Найпопулярніша онлайн-професія серед новачків.

Найпопулярнішою онлайн-професією у 2022 році серед людей, які шукають новий напрямок у діяльності, стало тестування. Курси тестувальника зараз як ніколи популярні. Їх відвідують студенти, безробітні та спеціалісти з інших галузей. Усіх їх поєднує одне: бажання працювати віддалено і при цьому зі старту заробляти добрі гроші. Життя надто непередбачуване, щоб розраховувати на добрий дохід через кілька років. Потрібно все встигнути тут і зараз.

Хто такий тестувальник та що він робить?

Перед тим, як шукати курси qa або тестувальника, потрібно розібратися в поняттях. Тестувальник - це спеціаліст, який перевіряє ПЗ на всіх етапах його розробки на відповідність заявленим вимогам якості. Він виявляє помилки, повідомляє про це розробникам для подальшого їх усунення. Тестувальник перевіряє все те, що ви відкриваєте в браузері або на своєму гаджеті, різне програмне забезпечення, яке встановлюєте на комп'ютер або телефон:

Програмне забезпечення;

Мобільні додатки;

Сайти та веб-додатки.

Універсальність та привабливість роботи тестувальника у тому, що можна вибирати варіанти працевлаштування:

Працювати в офісі чи віддалено;

Постійне працевлаштування чи фріланс;

Працювати в команді на всіх етапах створення продукту або приєднуватись до тестування на певному етапі.

Від вашого вибору залежатиме робоче навантаження та кінцевий дохід. Вибирайте комфортні для себе умови, щоб робота була насолодою.

Як швидко освоїти нову професію?

Один із високооплачуваних напрямків, у який ви можете увійти без досвіду, це тестування. Зробити це досить просто. Ви можете закінчити тримісячні курси тестувальника та одразу почати працювати з окладом мінімум у $500.

Ми розповімо вам на прикладі IT Testing School, як проходять курси тестувальника.

Ми розуміємо прагнення студентів якнайшвидше пройти навчання і приступити до роботи. Тому курси qa тривають 2,5 місяці. За цей час ви отримуєте максимум корисної теоретичної інформації. Ми розповімо, хто такий тестувальник, що він робить, якими інструментами та методами користується у роботі, як складаються звіти.

У перший місяць роботи ви легко зможете претендувати на оклад у $500, це середня стартова пропозиція на ринку. Далі оклад зростатиме залежно від вашого професіоналізму. Через рік ваша зарплата легко зможе становити понад $1000. Все залежить від вас, ринок ІТ у цьому плані дуже щедрий.

Рекомендуємо вам вже сьогодні прийняти важливе рішення у своєму житті та записатися на курси тестувальника. Велика подорож починається з невеликого кроку. Так, його буває складно зробити, але результат того вартий. Пройде трохи часу і ви згадаєте, як прийшли на курси qa, намагаючись змінити своє життя. А воно вже змінилось.