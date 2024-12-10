Найпопулярніші запити в Google 2024 року: що найбільше шукали українці

В компанії Google представили найпопулярніші запити 2024 року в Україні. Так, на першому місці за популярністю опинився запит "Графік відключення світла".

Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

У Google проаналізували, популярність яких пошукових запитів у різних категоріях зросла найбільше за рік, і визначили теми, що найбільше цікавили українців протягом 2024 року.

Найпопулярнішим пошуковим запитом року став "Графік відключення світла". На другій сходинці опинився запит "Евро 2024", а на третій позиції – "Сирський". Серед найпопулярніших запитів також були "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

Щодо персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, то лідером у цій категорії став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українські користувачі також активно шукали інформацію про таких людей, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

У категорії про втрати 2024 року найбільше пошукових запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

Щодо фільмів, то найбільше українці шукали документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

Серед пошукових запитів щодо покупок українці найбільше цікавилися, де купити EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі.

А ще українці протягом року шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ; намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також – що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

Повний список найпопулярніших запитів у Google 2024 року:

Найпопулярніші запити року:

Графік відключення світла

Евро 2024

Сирський

Олімпійські ігри 2024

Пасха 2024

Усик

Суджа

20 днів у Маріуполі

Євробачення 2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський

Олександр Усик

Дональд Трамп

Сергій Лавров

Камала Гарріс

Майк Тайсон

Микола Тищенко

Павел Дуров

Клавдія Петрівна

Соня Морозюк

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон

Олексій Навальний

Ален Делон

Анастасия Заворотнюк

Олександр Масляков

В’ячеслав Узелков

Олександр Ширвіндт

Віталій Білоножко

Богдан Сташків

Шеннен Догерті

Питання: "Що таке?":

що таке мсек

що таке реб

що таке терикони

що таке черги відключення світла

що таке цнап

що таке довідка ок-7

що таке каб

що таке бусифікація

що таке квадробери

що таке чиназес

Покупка:

Екофлоу

Вентилятор

Зарядна станція

Інвертор

Айфон 16

Дубайський шоколад

Сквіш лапка

Гелевий акумулятор 100 ампер

Сонячні панелі

Тюбінг

Фільм:

20 днів у Маріуполі

Думками навиворіт 2

Дюна 2

Солтберн

Субстанція

Веном 3

Люблю тебе ненавидіти

Жахаючий 3

Дикий робот

Конотопська відьма.

Нагадаємо, що 2023 року українці найчастіше шукали в Google "Карту повітряних тривог", "Графік відключення світла" та "Пригожин".

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