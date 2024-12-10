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Найпопулярніші запити в Google 2024 року: що найбільше шукали українці

Найпопулярніші запити в Google 2024 року: що найбільше шукали українці

Google / Фото: Unsplash

Зокрема, українці активно цікавилися Сирським, покупкою зарядних станцій та квадроберами.

В компанії Google представили найпопулярніші запити 2024 року в Україні. Так, на першому місці за популярністю опинився запит "Графік відключення світла".

Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

У Google проаналізували, популярність яких пошукових запитів у різних категоріях зросла найбільше за рік, і визначили теми, що найбільше цікавили українців протягом 2024 року.

Найпопулярнішим пошуковим запитом року став "Графік відключення світла". На другій сходинці опинився запит "Евро 2024", а на третій позиції – "Сирський". Серед найпопулярніших запитів також були "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".

Щодо персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, то лідером у цій категорії став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українські користувачі також активно шукали інформацію про таких людей, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

У категорії про втрати 2024 року найбільше пошукових запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

Щодо фільмів, то найбільше українці шукали документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

Серед пошукових запитів щодо покупок українці найбільше цікавилися, де купити EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі.

А ще українці протягом року шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ; намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також – що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

Повний список найпопулярніших запитів у Google 2024 року:

Найпопулярніші запити року:

  • Графік відключення світла
  • Евро 2024
  • Сирський
  • Олімпійські ігри 2024
  • Пасха 2024
  • Усик
  • Суджа
  • 20 днів у Маріуполі
  • Євробачення 2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  • Олександр Сирський
  • Олександр Усик
  • Дональд Трамп
  • Сергій Лавров
  • Камала Гарріс
  • Майк Тайсон
  • Микола Тищенко
  • Павел Дуров
  • Клавдія Петрівна
  • Соня Морозюк

Пішли назавжди:

  • Ірина Фаріон
  • Олексій Навальний
  • Ален Делон
  • Анастасия Заворотнюк
  • Олександр Масляков
  • В’ячеслав Узелков
  • Олександр Ширвіндт
  • Віталій Білоножко
  • Богдан Сташків
  • Шеннен Догерті

Питання: "Що таке?":

  • що таке мсек
  • що таке реб
  • що таке терикони
  • що таке черги відключення світла
  • що таке цнап
  • що таке довідка ок-7
  • що таке каб
  • що таке бусифікація
  • що таке квадробери
  • що таке чиназес

Покупка:

  • Екофлоу
  • Вентилятор
  • Зарядна станція
  • Інвертор
  • Айфон 16
  • Дубайський шоколад
  • Сквіш лапка
  • Гелевий акумулятор 100 ампер
  • Сонячні панелі
  • Тюбінг

Фільм:

  • 20 днів у Маріуполі
  • Думками навиворіт 2
  • Дюна 2
  • Солтберн
  • Субстанція
  • Веном 3
  • Люблю тебе ненавидіти
  • Жахаючий 3
  • Дикий робот
  • Конотопська відьма.

Нагадаємо, що 2023 року українці найчастіше шукали в Google "Карту повітряних тривог", "Графік відключення світла" та "Пригожин".

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