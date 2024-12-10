Найпопулярніші запити в Google 2024 року: що найбільше шукали українці

Зокрема, українці активно цікавилися Сирським, покупкою зарядних станцій та квадроберами.
В компанії Google представили найпопулярніші запити 2024 року в Україні. Так, на першому місці за популярністю опинився запит "Графік відключення світла".
Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.
У Google проаналізували, популярність яких пошукових запитів у різних категоріях зросла найбільше за рік, і визначили теми, що найбільше цікавили українців протягом 2024 року.
Найпопулярнішим пошуковим запитом року став "Графік відключення світла". На другій сходинці опинився запит "Евро 2024", а на третій позиції – "Сирський". Серед найпопулярніших запитів також були "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та "Суджа".
Щодо персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, то лідером у цій категорії став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українські користувачі також активно шукали інформацію про таких людей, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.
У категорії про втрати 2024 року найбільше пошукових запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.
Щодо фільмів, то найбільше українці шукали документальний фільм "20 днів у Маріуполі".
Серед пошукових запитів щодо покупок українці найбільше цікавилися, де купити EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі.
А ще українці протягом року шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ; намагалися з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також – що таке черги відключення світла та довідка ок-7.
Повний список найпопулярніших запитів у Google 2024 року:
Найпопулярніші запити року:
- Графік відключення світла
- Евро 2024
- Сирський
- Олімпійські ігри 2024
- Пасха 2024
- Усик
- Суджа
- 20 днів у Маріуполі
- Євробачення 2024
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Сирський
- Олександр Усик
- Дональд Трамп
- Сергій Лавров
- Камала Гарріс
- Майк Тайсон
- Микола Тищенко
- Павел Дуров
- Клавдія Петрівна
- Соня Морозюк
Пішли назавжди:
- Ірина Фаріон
- Олексій Навальний
- Ален Делон
- Анастасия Заворотнюк
- Олександр Масляков
- В’ячеслав Узелков
- Олександр Ширвіндт
- Віталій Білоножко
- Богдан Сташків
- Шеннен Догерті
Питання: "Що таке?":
- що таке мсек
- що таке реб
- що таке терикони
- що таке черги відключення світла
- що таке цнап
- що таке довідка ок-7
- що таке каб
- що таке бусифікація
- що таке квадробери
- що таке чиназес
Покупка:
- Екофлоу
- Вентилятор
- Зарядна станція
- Інвертор
- Айфон 16
- Дубайський шоколад
- Сквіш лапка
- Гелевий акумулятор 100 ампер
- Сонячні панелі
- Тюбінг
Фільм:
- 20 днів у Маріуполі
- Думками навиворіт 2
- Дюна 2
- Солтберн
- Субстанція
- Веном 3
- Люблю тебе ненавидіти
- Жахаючий 3
- Дикий робот
- Конотопська відьма.
Нагадаємо, що 2023 року українці найчастіше шукали в Google "Карту повітряних тривог", "Графік відключення світла" та "Пригожин".
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