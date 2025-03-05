Найпотужніша обсерваторія на Землі відкриє таємниці темної матерії, чорних дір та наднових

64 телескопи у двох півкулях створять єдину систему, щоб вивчати загадкове гамма-випромінювання в глибинах космосу.

Обсерваторія Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) стане найпотужнішою у світі наземною обсерваторією для гамма-астрономії дуже високих енергій у глибинах космосу.

Про це повідомила Європейська Південна обсерваторія (ESO).

Нова обсерваторія складатиметься з двох масивів телескопів, масиву південної півкулі в обсерваторії ESO Paranal на вершині гори Серро-Параналь у пустелі Атакама (Чилі) та північного масиву на острові Ла-Пальма на Канарських островах. CTAO стане найбільшою та найбільш чутливою обсерваторією високоенергетичного гамма-випромінювання у світі. Вона виявлятиме гамма-випромінювання з безпрецедентною точністю – у 10 разів краще за існуючі інструменти.

До складу CTAO увійдуть 64 телескопи у двох півкулях: 37 малих, 23 середніх та 4 великих. Вони покриватимуть весь енергетичний діапазон – від 20 гігаелектронвольт [ГеВ] до 300 тераелектронвольт [ТеВ].

Це буде перша "відкрита" гамма-обсерваторія: її дані та програмне забезпечення для аналізу будуть доступні по всьому світу (після періоду патентування), залучаючи широке дослідницьке співтовариство в галузі астрономії та фізики високих енергій.

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Спостереження, які проводитимуться за допомогою CTAO, допоможуть у пошуку темної матерії, вивченні ролі релятивістських космічних частинок, еволюції космічних систем та деяких з найекстремальніших подій, що відбуваються у високоенергетичному Всесвіті, таких як поява надмасивних чорних дір та вибухів наднових. Це може навіть призвести до появи абсолютно нової фізики, яка вивчатиме природу матерії та сил за межами стандартної моделі Всесвіту.

Хоча атмосфера Землі перешкоджає досягненню поверхні гамма-променями, їхня взаємодія з атмосферою створює частки надвисокої енергії. Ці частинки рухаються швидше за швидкість світла в повітрі і в результаті випромінюють спалах так званого черенківського випромінювання — схожого на звуковий удар, що створюється надзвуковим літаком. CTAO вловлюватиме ці спалахи, визначатиме їх напрямок і простежуватиме кожний гамма-промінь до його космічного джерела. Астрономи сподіваються, що це дозволить їм розгадати деякі з "вічних загадок" астрофізики.

Нагадаємо, на Енцеладі, супутнику Сатурна, який вважають одним із найперспективніших місць для пошуку позаземного життя, спостерігають гейзери. Вони довгий час вважалися підтвердженням наявності підземного океану, але нове дослідження ставить цю теорію під сумнів.

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