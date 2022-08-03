Найпотужніший телескоп NASA надіслав новий знімок, на якому - результат зіткнення двох галактик

Американський орбітальний інфрачервоний космічний телескоп “Джеймс Вебб” продовжує дивувати новими знімками. Цього разу він надіслав зображення кільцеподібної галактики Колесо Воза, яка розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі — в сузір’ї Скульптора.

Фото та його опис опубліковано 2 серпня на офіційній сторінці NASA.

У цієї галактики досить нетипова для таких об'єктів форма - кільцева. Науковці вважають, що колись Колесо Воза було звичайною спіральною галактикою, схожою на наш Чумацький Шлях. Але приблизно 400 мільйонів світлових років тому сталося зіткнення Колеса Воза з меншою галактикою-супутником.

Цей космічний катаклізм змінив форму та структуру галактики, утворивши дві кільцеподібні структури. Одна з них оточує галактичний центр, а інша — обрамляє всю галактику.

Колесо Воза раніше досліджував телескоп "Хаббл", але через велику кількість пилу, вивчати це утворення було проблематично. Інфрачервона камера "Джеймса Вебба" (NIRCam) виявила безліч раніше невидимих деталей у структурі галактики, яких "Хаббл" не бачив в оптичному діапазоні.

Зокрема, найпотужніший телескоп NASA виявив окремі зірки в областях зореутворення у зовнішньому кільці галактики, а також скупчення дуже молодих зірок навколо центральної надмасивної чорної діри галактики, яка оповита пилом.

"Джеймс Вебб" зафіксував Колесо Воза на проміжній стадії формоутворення. Якою буде галактика в майбутньому – поки що загадка.

Нагадаємо, перші унікальні знімки космічного телескопа "Джейм Вебб" продемонстрували особисто президент США Джо Байден та директор Білл Нельсон під час прямої трансляції з Білого дому.

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