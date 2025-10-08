Течія (ілюстративне фото) / © Pexels

Антарктична циркумполярна течія (АЦТ) — яка в п’ять разів сильніша за Гольфстрім і є ключовим регулятором клімату, рухається зараз втричі повільніше, ніж 130 тисяч років тому. Про це попереджають вчені Боннського університету. Вони наголошують, що ця зміна може мати серйозні наслідки для всієї планети.

Про це пише Daily Mail.

Катастрофічні наслідки уповільнення

АЦТ огинає Антарктиду. Вона з’єднує всі основні океани та виконує критично важливу функцію — перенесення тепла, розчиненого вуглецю та поживних речовин.

Якщо цей «двигун» зламається, наслідки можуть бути катастрофічними для планети:

Прискорене глобальне потепління: зменшиться здатність океану функціонувати як поглинач вуглецю. Зміна клімату: зросте мінливість клімату та кількість екстремальних погодних умов у певних регіонах. Екологічні порушення: ослаблення течії-бар’єру дозволить теплій воді та інвазивним видам проникати в Антарктику, що загрожує популяціям риб.

Природні та антропогенні чинники

Дослідники Боннського університету проаналізували зразки осаду з моря Скотія, щоб визначити, як змінювалася швидкість АЦТ протягом останніх 160 000 років.

Вчені припускають, що більша частина історичних змін (включаючи швидший рух 130 000 років тому) може пояснюватися природними циклами, пов’язаними зі змінами орбіти Землі навколо Сонця та нахилом земної осі. Ці цикли впливають на інтенсивність сонячного випромінювання та, відповідно, на силу західних вітрів, що рухають течію.

Моделювання, проведене в Австралії, показало, що антропогенна зміна клімату посилює цей негативний тренд. Дослідники виявили, що людська діяльність призведе до додаткового уповільнення АЦТ ще на 20% до 2050 року.

Лід тане — течія гальмує

Всупереч попереднім припущенням, що потепління прискорить течію, симуляції довели протилежне. Коли антарктичний шельфовий лід тане, він скидає величезну кількість холодної прісної води в океани.

Ця прісна вода заповнює океанські глибини та протидіє наслідкам потепління, що зрештою призводить до уповільнення течій. Якщо цей процес триватиме, тепла вода швидше досягне антарктичного морського льоду, створюючи самопідсилювальний ефект танення і подальшого уповільнення.

Це може призвести до прискореного підвищення рівня моря, що матиме катастрофічні наслідки для 230 мільйонів людей, які живуть поблизу узбережжя. Аналогічні процеси вже спостерігаються в Атлантичному океані, де Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC) слабшає через танення арктичного льоду.

