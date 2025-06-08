Найпотужніші вибухи у Всесвіті: астрономи дізналися, як зорі гинуть у пащі чорних дір

Астрономи виявили «екстремальні ядерні спалахи» — найпотужніші космічні вибухи

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Гавайські астрономи, використовуючи дані обсерваторії В. М. Кека, виявили новий клас космічних вибухів, названих «екстремальними ядерними спалахами» (ENTs). Ці події є найпотужнішими спалахами енергії у космосі, які коли-небудь спостерігали вчені. Вони вивільняють більше енергії, ніж 100 наднових зірок.

Про це повідомляє гавайська обсерваторія імені В. М. Кека.

Таємниця ENTs: як надмасивні чорні діри розривають зорі

Астрономи виявили «екстремальні ядерні спалахи» (ENTs) — це новий, надзвичайно потужний клас космічних вибухів. Ці події є найенергійнішими транзієнтами з усіх, що коли-небудь спостерігалися у Всесвіті, вивільняючи приголомшливу кількість енергії, що перевершує сукупну потужність понад 100 наднових зірок. Таке відкриття стало можливим завдяки спостереженням, проведеним за допомогою обсерваторії Кека.

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Ці неймовірні та руйнівні космічні події відбуваються, коли масивні зорі наближаються на критичну відстань до надмасивних чорних дір і розриваються їхньою потужною гравітацією. В результаті цього розриву та поглинання зоряної речовини чорною дірою, виникають надзвичайно яскраві та довготривалі спалахи випромінювання. Ці явища тривають значно довше, ніж типові вибухи наднових, що робить їх унікальними для дослідження.

Новий погляд на зростання чорних дір та еволюцію галактик

Відкриття ENTs відкриває абсолютно новий і дуже перспективний спосіб вивчення надмасивних чорних дір, які розташовані у центрах далеких галактик. Спостерігаючи за цими екстремальними спалахами, вчені можуть отримати безцінні дані про масу, швидкість обертання та середовище, що оточує ці гігантські космічні об’єкти.

Крім того, дослідження ENTs дозволяє отримати важливі уявлення про зростання чорних дір під час так званого «космічного полудня». Цей період, що припадає на ранню історію Всесвіту, характеризувався надзвичайно активним зростанням чорних дір та бурхливим утворенням зірок у молодих галактиках. Розуміння ENTs допоможе розгадати таємниці взаємодії чорних дір та еволюції галактик у цей критичний час.

Це відкриття значно розширює наше розуміння природи космічних вибухів, процесів акреції матерії на надмасивні чорні діри та їхньої ролі у формуванні Всесвіту. Воно відкриває нові можливості для майбутніх досліджень у астрофізиці.

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Нагадаємо, відкриття «темних зірок» пояснює одну з найбільших загадок Всесвіту. Автори дослідження показали, що деякі з виявлених телескопом «Джеймс Вебб» об’єктів відповідають властивостям з моделювання «темних зірок».