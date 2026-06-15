Найпотужніший радіотелескоп встановлять у пустелі Невади: що він має знайти у Всесвіті

Прототипи антен для проекту DSA Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) у радіообсерваторії Оуенс-Веллі, розташованої між Сьєрра-Невадою та Білими горами у каліфорнійській Мохаві / © Gizmodo

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Каліфорнійський технологічний інститут оголосив фінальні технічні характеристики нового радіотелескопа Deep Synoptic Array, який планують розмістити у пустельній місцевості штату Невада. Очікується, що система зможе досліджувати космос у 100 разів швидше, ніж будь-який інший відомий радіотелескоп у світі.

Про це йдеться в матеріалі видання Gizmodo.

Проєкт Deep Synoptic Array, або DSA, складатиметься з 1650 радіоантен. Вони займуть територію приблизно 20 на 16 кілометрів. Роботу масиву підтримуватиме суперкомп’ютер, здатний у режимі реального часу обробляти потоки даних і перетворювати їх на детальні радіозображення.

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Для астрономів такі системи особливо цінні, адже “радіотихі” регіони на Землі знайти складно. Саме тому NASA раніше навіть розглядало ідею розміщення радіотелескопів на зворотному боці Місяця, де можна уникнути земних радіоперешкод.

Всесвіт наповнений радіосигналами, які походять від різних космічних об’єктів і явищ. Їх випромінюють, зокрема, пульсари — намагнічені мертві зорі, що обертаються, чорні діри, які поглинають матерію, а також загадкові швидкі радіосплески, природа яких досі не має остаточного пояснення.

Радіотелескопи зазвичай бувають двох типів: великі одиночні антени або мережі менших антен. Deep Synoptic Array належить до другого типу, але, за даними Caltech, матиме найбільшу кількість антен серед подібних радіотелескопічних систем.

Однією з ключових особливостей DSA стане можливість створювати радіозображення в реальному часі. Професор астрономії Caltech Грегг Голлінан пояснив, що без такої “радіокамери” для завершення дослідження довелося б зберігати 100 ексабайтів даних — це 100 мільярдів гігабайтів.

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«Для цього знадобилося б 5 мільйонів жорстких дисків у багатомільярдному комплексі розміром із кілька футбольних полів», — сказав Голлінан.

Ще одна важлива риса проєкту — відкритий доступ до результатів. Дані DSA планують надавати для аналізу в режимі реального часу не лише професійним науковцям, а й усім охочим.

«Ми хочемо, щоб увесь світ мав доступ до даних так само швидко, як і ми», — пояснила астрономка Caltech Кеті Джеймсон, яка є провідною керівницею проєкту.

За словами Голлінана, очікуваний обсяг відкриттів буде настільки великим, що роботи вистачить усім радіоастрономам на планеті. Він також припустив, що завдяки відкритим даним частину відкриттів зможуть зробити навіть школярі з оригінальними ідеями.

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Фінансування проєкту забезпечують Caltech і Schmidt Sciences — благодійна ініціатива колишнього генерального директора Google Еріка Шмідта та його дружини Венді. Загальну вартість Deep Synoptic Array оцінюють приблизно у 200 мільйонів доларів.

Завершити будівництво планують 2029 року. Водночас команда Caltech уже розмістила й протестувала прототипи у пустелі Мохаве в Каліфорнії.

За оцінкою Голлінана, усі радіотелескопи світу разом досі виявили близько 20 мільйонів радіоджерел. Deep Synoptic Array, за його словами, зможе зрівнятися з цим показником уже в перший день роботи.

«До кінця свого початкового дослідження він виявить близько 1 мільярда нових радіоджерел», — сказав астроном.

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Нагадаємо, вчені виявили чорну діру, яка «воскресла» через 100 мільйонів років «сну». Аналіз радіовипромінювання показав, що чорна діра колись викидала гігантські струмені плазми на сотні тисяч світлових років у космос, перш ніж раптово затихнути в далекому минулому.

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