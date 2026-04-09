Найризикованіший етап місії Artemis II: чи витримає Orion вхід в атмосферу та що буде з екіпажем

Екіпаж місії Artemis II / © Associated Press

Після обльоту Місяця місія NASA Artemis II перейшла до фінального етапу — повернення на Землю. Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен мають пройти один із найризикованіших відрізків польоту — входження в атмосферу.

Про це повідомило видання Space.com.

Останні близько 160 кілометрів шляху вважаються найбільш небезпечними. На висоті приблизно 120 км капсула Orion увійде в атмосферу зі швидкістю майже 38 400 км/год. У цей момент температура на поверхні теплового щита сягатиме близько 2760°C.

Саме тепловий щит є ключовим елементом безпеки. Він складається з титанової основи та 186 блоків матеріалу Avcoat, які мають витримувати екстремальне нагрівання. Під час попередньої місії Artemis I частина цього покриття зазнала пошкоджень через розширення газів усередині матеріалу.

З огляду на це, для Artemis II змінено траєкторію входу. Капсула входитиме в атмосферу під крутішим кутом, щоб скоротити час впливу високих температур і зменшити ризик пошкодження захисного шару.

Вхід триватиме близько восьми хвилин і супроводжуватиметься утворенням плазмової оболонки навколо апарата. У цей період зв’язок із центром керування буде тимчасово втрачено.

Після проходження пікових навантажень Orion почне гальмування. Спочатку спрацюють допоміжні парашути, які стабілізують капсулу, далі — гальмівні, а потім три основні куполи діаметром понад 35 метрів кожен. Вони знизять швидкість спуску до менш ніж 32 км/год.

Заплановане приводнення має відбутися у Тихому океані поблизу узбережжя Сан-Дієго. Після цього рятувальні команди ВМС США проведуть евакуацію екіпажу. До операції залучать гелікоптери та десантний корабель USS John P. Murtha.

За словами фахівців, усі процедури неодноразово відпрацьовувалися під час тренувань, зокрема у межах серії випробувань із макетом капсули.

«Якщо все піде за планом, екіпаж „Артеміди-2“ буде витягнутий з капсули, її люк буде підірвано, а модуль екіпажу буде триматися на хвилях, перебуваючи на плавучих засобах, у цілості й неушкодженості», — йдеться в статті.

У разі успішного завершення місії Artemis II стане ключовим етапом підготовки до наступних польотів програми Artemis, зокрема майбутньої висадки людей на Місяць.

Місія Artemis II — останні новини

Старт місії відбувся в ніч проти 2 квітня з Космічного центру Кеннеді на надпотужній ракеті SLS. На борту — четверо астронавтів: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і канадець Джеремі Гансен. Це перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця в межах програми NASA.

Під час семигодинного обльоту Місяця астронавти зробили серію знімків. Серед них — сонячне затемнення, «захід Землі» та зворотний бік Місяця з басейном Орієнтале. Також зафіксували шість світлових спалахів, імовірно від метеоритів.