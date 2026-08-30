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Гуманоїдний робот «Супермен», створений китайською компанією Unitree, продемонстрував швидкість, яка перевищує показники найшвидшої людини в історії — легендарного спринтера Усейна Болта.

17 серпня 2026 року китайський виробник робототехніки Unitree опублікував відео з новою демонстрацією можливостей свого гуманоїдного робота «Супермен».

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Під час випробувань робот продемонстрував вертикальний стрибок заввишки 2 метри та зміг упевнено приземлитися на ноги. Таким чином, за заявленими компанією показниками, «Супермен» перевершив попередній рекорд, встановлений Крістофером Спеллом 2021 року. Тоді спортсмену вдалося стрибнути на висоту 1,70 метра.

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Втім, найбільше уваги привернула інша частина відео. «Супермен» продемонстрував біг зі швидкістю до 12,66 м/с, або приблизно 45,6 км/год. Це більше, ніж максимальна швидкість, яку зафіксували в Усейна Болта під час його знаменитого забігу.

Болт, який залишається найшвидшою людиною в історії, під час встановлення світового рекорду на дистанції 100 метрів розвинув максимальну швидкість близько 12,27 м/с — 44,17 км/год. Ямайський спринтер також став першою людиною, яка подолала 100 метрів менш ніж за 9,5 секунди.

Для Unitree це далеко не перша вірусна демонстрація можливостей роботів. Декілька місяців тому компанія вже здивувала світ синхронним виступом десятків своїх гуманоїдних машин. Роботи виконували складну постановку з елементами бойових мистецтв, демонструючи здатність одночасно повторювати рухи та координувати свої дії.

Втім, та демонстрація не обійшлася без суперечок. Деякі роботи почали поводитися непередбачувано й навіть ударили людей. Це лише додало уваги до відео та водночас спричинило питання щодо безпеки подібних машин.

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Під час нової демонстрації «Супермен» подібної поведінки не продемонстрував.

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