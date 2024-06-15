Найсильніший спалах на Сонці накрив Марс потужною радіацією

У Марса немає магнітного поля і тонка атмосфера, тому планета не захищена.

Наприкінці травня на Сонці виник потужний спалах класу Х12, який був одним із найсильніших за останнє десятиліття. Цей спалах виник у регіоні сонячних плям AR3697, який був звернений у бік Марса. У результаті Червону планету накрила хвиля шкідливої радіації і це зміг побачити марсохід Curiosity.

Про це пише Space.

Потік гамма- і рентгенівського випромінювання досяг Марса зі швидкістю світла за кілька хвилин. Також під час спалаху стався корональний викид маси на Сонці і цей потік плазми досяг Червоної планети через кілька днів.

Під час удару потоків випромінювання по Марсу, цю подію зафіксував прилад RAD марсохода Curiosity, який є детектором радіації. Зазвичай він фіксує в середньому дозу радіації на Марсі на рівні 700 мікрогрей. Але під час сонячної бурі доза радіації досягла 8100 мікрогрей. Якби в цей час на Марсі перебував астронавт, то він отримав би дозу радіації, яку можна порівняти з дозою, отриманою під час послідовних 30 рентгенівських знімків грудної клітки.

Як повідомляють учені NASA, це був найвищий рівень радіації на Марсі, який фіксував марсохід Curiosity за всі 12 років своєї роботи на планеті.

Нагадаємо, до кінця 2024 року Сонце перебуватиме на піку своєї активності, тому метеоексперти прогнозують подальше збільшення частоти та сили магнітних бур.

У червні 2024 року можливі магнітні бурі низької та середньої інтенсивності. Календар магнітних бур на поточний місяць можна подивитися тут.

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