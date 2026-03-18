Найсмердючіше місце у Всесвіті: астрономи відкрили унікальний світ

Екзопланета. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Дослідники з Оксфордського університету виявили унікальну екзопланету, яка не вписується в жодну відому класифікацію. Цей далекий світ, розташований на відстані близько тридцяти п’яти світлових років від Землі, претендує на звання найсмердючішого місця у відомій нам частині галактики.

Результати дослідження були опубліковані в авторитетному науковому виданні Nature Astronomy.

Екзопланета під назвою L 98-59 d була відкрита ще 2019 року. Ученим було відомо, що її маса приблизно вдвічі перевищує масу Землі, і вона обертається навколо невеликої прохолодної зірки разом із чотирма іншими космічними тілами.

Але лише нещодавні глибокі аналізи її газової оболонки розкрили її справжню природу. Вчені виявили там аномально високу концентрацію діоксиду сірки та інших сірковмісних газів.

Завдяки складному комп’ютерному моделюванню еволюції планети протягом останніх п’яти мільярдів років, дослідники з’ясували, що мантія L 98-59 d являє собою розплавлений силікат, який утворює глобальний магматичний океан глибиною в тисячі кілометрів

Під впливом інтенсивного ультрафіолетового випромінювання від материнської зірки відбуваються безперервні хімічні реакції між розпеченими надрами та газовою оболонкою.

Магматичний океан діє як гігантський резервуар, що постійно вивільняє сірку у верхні шари атмосфери. Такий процес повинно створювати стійкий і неймовірно інтенсивний хімічний сморід, який на Землі найчастіше асоціюється із зіпсованими яйцями.

Дослідження встановило, що L 98-59 d є першим визнаним представником абсолютно нового класу планет — багатих на газ сірчаних розплавлених світів.

Астрофізики припускають, що на початку свого існування ця планета була значно більшим субнептуном. Зазвичай подібні космічні тіла з часом повністю втрачають свою первинну атмосферу через жорстку радіацію материнської зорі. Однак саме наявність безкрайнього океану розпеченої магми допомогла L 98-59 d утримати щільну, багату на водень газову оболонку, постійно підживлюючи її летючими сірчаними сполуками.

«Це відкриття переконливо свідчить про те, що категорії, які астрономи зараз використовують для опису малих планет, можуть бути занадто спрощеними. Хоча ця розплавлена планета навряд чи здатна підтримувати біологічне життя, вона яскраво відображає величезну різноманітність світів, що існують за межами нашої Сонячної системи» — зазначив провідний автор дослідження, науковець фізичного факультету Оксфордського університету Гаррісон Ніколлс.

