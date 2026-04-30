Найсмертоносніше озеро в світі: пекельна водойма перетворює тварин на “каміння”

Озеро Натрон у Танзанії є смертельно небезпечним для більшості живих істот на Землі / © Getty Images

Реклама

У Танзанії розташоване унікальне гіперсолоне озеро Натрон, вода в якому прогрівається до 60 градусів за Цельсієм та має екстремально високий рівень лужності. Більшість птахів та дрібних тварин, які потрапляють у цю водойму, гинуть і з часом перетворюються на моторошні «камені».

Про деталі цього небезпечного природного явища розповідає IFL Science. Зазначається, що неймовірна агресивність водойми пов’язана зі специфічною вулканічною активністю в цьому посушливому регіоні.

Смертельний хімічний коктейль

Озеро Натрон живиться лише однією річкою та понад двома десятками гарячих джерел. Вони несуть суміш солей від сусіднього вулкана Ол Доїньйо Ленгай, розташованого за 20 кілометрів. Через дуже посушливий клімат вода швидко випаровується, залишаючи гіперсолону рідину з рівнем pH, що іноді досягає 12 одиниць.

Реклама

Такі показники роблять воду настільки ж їдкою, як концентрований побутовий відбілювач. Навіть короткочасний контакт із цією рідиною здатен викликати серйозні хімічні та термічні опіки третього ступеня за лічені секунди. Окрім того, глибина озера не перевищує трьох метрів, що дозволяє йому неймовірно сильно прогріватися під екваторіальним сонцем.

«Ніхто ніколи не став би плавати в цьому. Це було б повним божевіллям», — попередив фотограф Нік Брандт, який досліджував цю місцевість.

Ілюзія та процес муміфікації

Попри небезпеку, озеро приваблює фламінго, для яких ця територія є єдиним регулярним місцем розмноження у Східній Африці. Проте інші перелітні птахи часто стають жертвами ідеально гладкої поверхні води. Вони плутають відображення неба з реальністю і на великій швидкості просто врізаються у смертоносну водойму.

Тіла загиблих тварин не перетворюються на справжнє каміння одразу, як стверджують місцеві міфи про озеро Медузи (на згадку про давньогрецьке чудовисько Медузу Горгону). Насправді суміш солей, відома як натрон, витягує з них усю вологу та жир, зберігаючи при цьому залишки пір’я і плоті.

Реклама

Згодом мінеральні відкладення накопичуються навколо порожнистих останків тварин, створюючи абсолютну ілюзію скам’яніння. Саме цей природний процес десикації колись цілеспрямовано використовували стародавні єгиптяни для збереження тіл своїх померлих.

Новини партнерів