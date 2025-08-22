Найсмертоносніші віруси поширюються світом: як вберегтися

Вірус / © Pixabay

Інфекційні хвороби супроводжують людство від давніх часів, але швидкість їхнього поширення вражає навіть сьогодні.

Про це пише ScienceAlert.

«Розуміння того, як передаються віруси та бактерії — це не лише турбота про власне здоров’я, а й спосіб захистити тих, хто поруч», — наголошує Ден Баумгардт, старший викладач Школи фізіології, фармакології та неврології Бристольського університету.

Кір — абсолютний лідер

Серед усіх відомих інфекцій кір вважається найзаразнішим. Його показник R0 становить від 12 до 18, тобто один хворий може інфікувати сотні людей лише за кілька циклів передавання.

«Достатньо просто увійти до приміщення, де хвора людина перебувала дві години тому, щоб заразитися», — пояснюють медики.

Вакцинація є ключовим методом захисту, але зниження рівня щеплень спричинило повернення хвороби навіть у країнах з високим рівнем медицини.

До цієї групи також належать коклюш, вітряна віспа та Covid-19 із показником R0 від 8 до 17. Вони можуть викликати серйозні ускладнення — пневмонію, менінгіт, судоми і навіть смерть. Небезпека полягає в тому, що інфекція часто передається ще до появи симптомів.

Туберкульоз

Туберкульоз менш заразний (R0 — 1–4), однак вимагає тривалого лікування — щонайменше пів року з прийомом кількох антибіотиків. Загрозу становлять нові форми бактерії, стійкі до ліків.

Ебола — мовчазна смерть

З показником R0 1,5–2,5 Ебола не поширюється масово, проте смертність надзвичайно висока. Передавання можливе лише через контакт із біологічними рідинами хворого.

Як врятуватися

«Небезпека інфекцій визначається не лише симптомами, а й легкістю передавання. Вакцинація — найпотужніша зброя проти епідемій», — наголошують експерти.

Колективний імунітет створює бар’єр, який зупиняє поширення хвороб у суспільстві, захищаючи найвразливіших.

Нагадаємо, в Україні протягом року кількість випадків кору зросла більш ніж удесятеро. Найбільшу небезпеку ця інфекція становить саме для дитячих колективів. Як наголосив головний санітарний лікар Ігор Кузін, кір є однією з найзаразніших хвороб: дев’ятеро з десяти невакцинованих дітей, які контактують із хворим, неминуче інфікуються.

Нині в країні офіційно зафіксовано майже 1200 випадків захворювання, з яких близько 900 — це діти до 17 років. Для порівняння: торік було лише 70.

За словами Кузіна, кір особливо швидко поширюється у замкнених дитячих колективах — школах і класах, де діти постійно контактують між собою. Рівень охоплення вакцинацією від кору, паротиту та краснухи залишається критично низьким — лише 44% за необхідних 95%. Найгірша ситуація спостерігається у Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Посадовець також нагадав про небезпеку інших інфекцій, зокрема поліомієліту та дифтерії. Так, на Закарпатті нещодавно вдалося ліквідувати спалах поліомієліту, на що разом з ВООЗ знадобилося майже три роки.

Кузін звернув увагу, що недовіру до вакцинації посилювали деякі релігійні громади, зокрема церква Московського патріархату. Це суттєво вплинуло на низький рівень щеплень серед населення.

«Кір і надалі залишається головною загрозою для дітей в Україні. Щеплення потрібно робити якомога швидше, адже лише за умови охоплення щонайменше 95% можна уникнути повторних спалахів як у школах, так і на рівні регіонів», — підсумував заступник міністра.