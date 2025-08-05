Материковий тайпан. Фото: XLerate/CC BY-SA 3.0

Реклама

Змії — одні з найнебезпечніших хижаків на планеті. Їхні методи вбивства різноманітні — від потужної отрути до здатності ковтати здобич удвічі більшу за власну голову. Але яка з них є справді найсмертоноснішою?

Про це повідомило видання IFLScience.

Деякі змії використовують отруту, яка паралізує нервову систему або спричиняє зупинку серця, інші — фізичну силу, щоб задушити жертву. Проте поняття «найсмертоносніша змія» може означати різні речі: найотруйніша, та, що викликає найбільше смертей серед людей, або ж найбільш агресивна.

Реклама

Найотруйніша змія на планеті — материковий тайпан

Безперечне лідерство за токсичністю отрути належить материковому тайпану (Oxyuranus microlepidotus), що мешкає в Австралії. Його отрута настільки потужна, що одна порція здатна вбити до 250 тисяч мишей або понад 100 дорослих людей. Серед усіх сухопутних змій світу він має найнижчий показник LD50 — 0,025 мг/кг, що свідчить про надзвичайну смертельність токсину.

Попри це, реальної загрози для людей тайпан майже не становить. Ця змія відома своєю вкрай обережною поведінкою, рідко виходить на поверхню та намагається уникати контакту з людьми. Ба більше, жодного підтвердженого смертельного випадку серед людей після укусу материкового тайпана зафіксовано не було.

Найсмертоносніші види змій

Хоча тайпан і має найсильнішу отруту, він не є «найсмертоноснішим» у прямому значенні. Такий статус частіше приписують іншим видам — тим, хто щороку забирає найбільше людських життів. І тут лідером є не Австралія, а Індія.

Саме тут мешкає так звана «Велика четвірка» отруйних змій, відповідальна за більшість смертей від укусів у світі. До неї входять:

Реклама

гадюка Рассела (Daboia russelii)

звичайний крайт (Bungarus caeruleus)

індійська кобра (Naja naja)

пилкоподібна гадюка (Echis carinatus)

За оцінками, щороку лише в Індії ці чотири види спричиняють від 46 до 60 тисяч смертей. А це понад половина всіх летальних випадків від укусів змій у світі, загальна кількість яких становить від 81 до 140 тисяч на рік.

Чому саме «велика четвірка» така небезпечна

Кожен з цих видів має свої особливості, які підвищують ризик летальних випадків.

Звичайний крайт — нічна змія з надзвичайно сильною отрутою, у 15 разів токсичнішою за отруту індійської кобри. Часто ховається у людських оселях, що збільшує кількість випадкових укусів.

Гадюка Рассела — агресивна та швидка. Може атакувати з відстані до 1,5 метра. Укусу достатньо, щоби впорснути смертельну дозу токсину.

Індійська кобра — єдиний денний вид із цієї четвірки. Має характерний капюшон і швидкодійну отруту, що викликає параліч дихання та зупинку серця упродовж 30 хвилин — 2 годин.

Пилкоподібна гадюка — найменша, але найпоширеніша та найагресивніша. Саме вона, за оцінками вчених, відповідальна за найбільшу кількість смертей від змій у регіонах, де поширена.

Індія — зона найвищого ризику

Крім самої біології змій, важливу роль відіграють й інші чинники:

Висока густота населення (Індія займає лише 2,4% суші, але тут живе понад 17% усього населення планети).

Контакт людей з дикою природою через руйнування природних середовищ існування змій.

Обмежений доступ до медичних установ і протиотрут у сільських районах.

Іноді полівалентні сироватки виявляються неефективними для певних видів отрут.

Тож, хоча материковий тайпан технічно має найпотужнішу отруту, найбільшу загрозу для людства становить саме «велика четвірка» отруйних змій Індії. Це яскраве свідчення того, що найсмертоноснішими змії стають не лише через токсичність отрути, а й через свою поведінку, поширення та інші фактори.

Реклама

Нагадаємо, на популярному курорті зафіксували нашестя змій. Експерти попереджають: це може завдати серйозної шкоди екосистемі.